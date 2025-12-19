Plantan 300 árboles autóctonos en el oeste de Cartagena

La Asociación Defensa de la Cartagena Oeste organizó este jueves una jornada de plantación de especies autóctonas de la zona en un paraje de la diputación de Los Puertos con el objetivo de recrear un bosque prehistórico en un rincón desconocido para muchos cartageneros, en el que ahora han vuelto a crecer especies que llevan sobre la tierra millones de años.

La presidenta de la asociación, Pilar Juárez, explicó que es una de las acciones que están desarrollando dentro de un proyecto "más genérico y más ambicioso, de repoblación del bosque primigenio de Cartagena".

Detalló que "esta es la primera piedra que vamos a poner, porque en este paraje se van a plantar 300 árboles y arbustos autóctonos del campo de Cartagena". En concreto la zona donde han realizado la plantación "es una zona volcánica del Cuaternario, está totalmente inhóspita, no tiene ni árboles ni nada".

Para poder desarrollar esta iniciativa los dueños de los terrenos los han cedido a la asociación, mientras que para plantar los árboles y arbustos han colaborado treinta niños de sexto de primaria del Colegio Azorín de los Molinos Marfagones como voluntarios.

Entre las especies seleccionadas para recrear este bosque prehistórico se han seleccionado especies como el algarrobo que soporten bien la falta de lluvia en la zona.

"Lo va a dirigir la mejor persona que puede estar haciendo esto, Ramón Navia-Osorio, que está formando parte también de la asociación", comentó Juárez, quien señaló que además se han plantados otras especies como lentisco y retama.

El terreno en el que se ha realizado esta acción, "es bastante grande, parte de un monte con bancales grandes alrededor", donde han organizado la ubicación de cada planta para conformar este bosque.

Asimismo, han colocado protección alrededor de cada tronco para evitar que los conejos se coman las plantas y que puedan crecer.

Próximamente continuarán desarrollando otras iniciativas para seguir haciendo realidad este proyecto en el que los participantes han puesto toda su ilusión.