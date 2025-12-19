La patronal del metal emplaza la negociación del plus de astillero al próximo convenio colectivo

El sindicato UGT-FICA denuncia que "FREMM dinamita los acuerdos sobre el plus de astilleros con el beneplácito de CCOO". En un comunicado emitido este jueves recuerdan que "el pasado 18 de julio se llegaba a un acuerdo ante la Oficina de Mediación y Arbitraje Laboral que suspendía la durísima huelga que desde hacía más de un mes venía teniendo lugar a nivel regional y que llevó a algunas personas a iniciar una huelga de hambre que provocó atenciones de servicios médicos de emergencia".

En el acuerdo de suspensión se incluía un calendario de negociaciones sobre una de las reivindicaciones fundamentales de la huelga, el abono de un plus de astilleros a las personas trabajadoras de las industrias auxiliares de la empresa Navantia.

Asimismo, la patronal del metal de la Región de Murcia "manifestó en varias intervenciones la voluntad de acordar este plus antes del 31 de diciembre de este año para que su aplicación tuviera lugar en enero de 2026".

Sin embargo, según denuncia UGT-FICA, "durante estos meses de negociaciones, la patronal murciana ha ofrecido cantidades irrisorias, dejar fuera del acuerdo a las personas que trabajen para Navantia fuera de sus instalaciones, un plus diferenciado por categorías profesionales y condiciones insultantes como un carácter absorbible y no revalorizable, que supondría volver a dejar en manos de las empresas el dinero que pertenece a los trabajadores".

Destacan que en todo este proceso, han estado solicitando reuniones, en constante comunicación con a las personas afectadas y trabajando por alcanzar un consenso.

"Una vez más, desde UGT volvimos a solicitar la convocatoria de esta reunión para el día 17 de diciembre, que la patronal rechazó por problemas de agenda, para acto seguido, sin pudor alguno, convocarnos para otra reunión el día 18, las negociaciones del nuevo convenio colectivo", exponen desde el sindicato.

Al acudir a la constitución de la Comisión Negociadora del nuevo convenio colectivo, "nuestros mayores temores se han confirmado", afirmando que la patronal "ha decidido finalizar las negociaciones de la comisión del plus de astilleros para mezclarlas, diluirlas y dilatarlas en las negociaciones de un nuevo convenio colectivo".

Vuelven a criticar la postura de Comisiones Obreras, como ya ocurrió durante la huelga. En ese momento "ya le pedimos insatisfactoriamente unidad sindical y lo rechazó. No solo no secundaron la huelga, sino que además mantuvieron, como han vuelto a demostrar, tener la misma opinión que la patronal: diluir las negociaciones del plus de astilleros en las negociaciones del nuevo convenio, desoyendo las voces de los compañeros afectados".

UGT-FICA va a convocar asambleas con los trabajadores afectadas para ampliar esta información y "respaldaremos la decisión que allí se acuerde, como hemos hecho en todo momento".

Asimismo, advierten de que van a seguir la evolución de las reivindicaciones de los trabajadores de Ferrol, "para tomar las medidas que mejor defiendan los derechos de los compañeros y las compañeras del sector en la Región de Murcia".