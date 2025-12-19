Cartagena ordena paralizar un huerto solar en Los Belones

La Concejalía de Urbanismo de Cartagena, encabezada por el edil popular Diego Ortega, ha ordenado la paralización de las obras de construcción de las plantas solares fotovoltaicas ‘Manganefer I y II’, promovidas por la mercantil Nefer Power en Los Belones, en el término municipal de Cartagena, muy cerca del entorno protegido del Parque Natural de Calblanque.

Ortega dio a conocer la noticia durante la sesión del Pleno Municipal, que tiene lugar este viernes, como respuesta a la moción de la concejala socialista Isabel Andreu.

La edil expuso que su construcción está generando gran inquietud entre la población de los núcleos urbanos cercanos, mientras que los vecinos denuncian que estos proyectos están cometiendo numerosas irregularidades, según publicó La Opinión a principios de este mes.

La iniciativa de Andreu, que salió adelante, solicita que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno local a paralizar las obras de instalación de dos plantas fotovoltaicas en las inmediaciones de Los Belones hasta que se apruebe el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y se compruebe si realmente se ajusta al mismo.

Si bien, Ortega explicó que en el tema urbanístico el Ayuntamiento concede una licencia de obras en base a un proyecto presentado ante el Consistorio y que su labor consiste en verificar que se cumpla y no se desarrollen otras acciones.

"Hemos podido parar las obras de la fotovoltaica, porque estos son actos reglados, el proyecto presentado que obtuvo la licencia de obra no es el proyecto que se está ejecutando. Los técnicos municipales fueron, comprobaron que lo que se presentó y lo que se está haciendo no coinciden y entonces he firmado el decreto que ordena la suspensión cautelar inmediata de los actos de edificación y o uso del suelo descrito", detalló Ortega.

Además, desde Urbanismo se ordena la retirada de materiales, útiles y maquinaria, así como el precinto de los accesos a la obra y la suspensión de los suministros provisionales de la obra en el plazo de cuatro días.

En el caso de no hacerlo será la Policía Local quien precinte los accesos y clausure la obra, actuando el Ayuntamiento de forma subsidiaria. Si esto sucediera y el infractor no cumple la orden de suspensión el Consistorio procederá a pasar el tanto de culpa al juzgado de instrucción para que la justicia avale este cargo.