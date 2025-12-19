Ángel Méndez, reelegido decano del Colegio de Abogados de Cartagena

Ángel Méndez Bernal fue elegido este jueves de nuevo decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena tras la jornada electoral que se celebró en la sede de la institución, ubicada en la Avenida Reina Victoria.

En la misma convocatoria, que se celebra cada cuatro años, se eligieron otros cargos de la Junta de Gobierno del Colegio; vicedecano o diputado primero, diputado tercero, diputado quinto y tesorero.

Los colegiados elegidos para dirigir la institución durante los últimos cuatro años fueron como vicedecana Lorena Pérez Ortiz, como diputado tercero Esteban Soto Galindo, como diputada quinta María del Mar Florenciano Conesa y como Tesorero Jesús Santos Martínez Moreno.

Los cargos en la Junta de Gobierno se renuevan cada dos años, correspondiendo cada convocatoria a la mitad de los miembros de la misma.

Por tanto, dentro de dos años se renovará el otro cincuenta por ciento de la misma, que afectará a los cargos de diputado segundo, diputado cuarto, diputado sexto, secretario y bibliotecario.