La UPCT anuncia una ventanilla única de atención a las empresas en Cartagena

El rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, Mathieu Kessler, anunció durante la presentación del estudio realizado por el Grupo de Investigación de Análisis Económico de la UPCT sobre el impacto social y económico de las empresas de la Asociación de Empresas del Valle de Escombreras en 2024 que la institución docente planea desarrollar acciones para aumentar su cercanía con las empresas.

Kessler detalló que preparan cuatro acciones para los próximos años. La primera es el lanzamiento de una plataforma y de un programa de retos tecnológicos que las empresas pueden presentar a la Universidad y equipos multidisciplinares de alumnos se enfrentarán a estos retos durante varias semanas para hacer un prototipo, una prueba de concepto y proponer una solución a estos desafíos.

"Con la idea de, por una parte, que nuestros alumnos se enfrenten a retos reales, desarrollen en habilidades transversales y trabajo en equipo, y, por otra parte, que las empresas se acerquen al talento que tenemos con el objetivo de ver posibles soluciones y, también, de ver talento para su incorporación", explicó el rector.

Otra de las acciones que van a desarrollar para favorecer su cercanía con las empresas es la actualización de los contenidos que imparten en la universidad, "estamos en un mundo que, desde el punto de vista tecnológico, está cambiando con una velocidad impresionante. Estamos asegurándonos que damos respuesta a estos cambios".

Asimismo, también van a revisar la oferta formativa, "tenemos que ver qué es lo que necesita el tejido productivo y la sociedad en general, para adaptar nuestra oferta a esta necesidad".

Por último, "queremos establecer un punto de ventanilla única de atención a la empresa para darle una atención de calidad y profesional con un seguimiento de sus peticiones en cuanto a sus relaciones con la universidad".