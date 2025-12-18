MC Cartagena pide que puedan trabajar en Corvera los taxis de varios municipios

En el aeropuerto regional de Corvera solo pueden trabajar los taxis de la ciudad de Murcia. Por este motivo, el portavoz de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo lleva al Pleno municipal del próximo viernes una iniciativa para que el Ayuntamiento inste al Gobierno regional a crear de manera urgente el Área de Prestación Conjunta en el aeropuerto de Corvera, que permita la participación de los taxistas de todos los municipios del entorno, incluyendo Cartagena, San Javier, La Unión, Torre Pacheco, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares, Fuente Álamo, Mazarrón y Águilas, así como otros consistorios que soliciten adherirse.

De igual manera, buscan conseguir el apoyo de la corporación municipal para instar al Gobierno local a apoyar activamente esta reivindicación y a defender ante la Comunidad Autónoma un modelo de gestión equitativo que garantice la libre competencia entre los profesionales del sector en una infraestructura regional "financiada por todos".

Además, el portavoz municipal pide la apertura inmediata de un proceso de diálogo entre administraciones y asociaciones profesionales del taxi para definir las condiciones de funcionamiento del Área de Prestación Conjunta, "garantizando un servicio eficiente, justo y adecuado a las necesidades reales de los usuarios del aeropuerto".

Giménez Gallo recuerda que el aeropuerto de Corvera, es una infraestructura regional financiada con fondos públicos procedentes de todos los municipios de la Comunidad Autónoma, aunque a día de hoy, el acceso al servicio de taxi dentro de estas instalaciones continúa siendo exclusivo para los taxistas del municipio de Murcia, "una situación que supone una discriminación evidente hacia los profesionales del sector de nuestra comarca".

El líder de MC argumenta que los taxistas de Cartagena, al igual que los de San Javier, Torre Pacheco, San pedro del Pinatar o Fuente Álamo "tienen pleno derecho a poder trabajar en un aeropuerto regional, dado que los usuarios que llegan por avión no tienen como destino exclusivo la ciudad de Murcia".

Incidiendo en el hecho de que la mayoría se desplazan precisamente hacia Cartagena, "lo que hace aún más injustificable el actual monopolio autorizado por el Gobierno autonómico".

Desde MC llevan años reclamando de manera reiterada la necesidad de crear dos Áreas de Prestación Conjunta: una para La Manga, que afecta a Cartagena y San Javier, y otra para el Aeropuerto de Corvera.

"Sin embargo, esta última continúa bloqueada debido a la negativa de la Comunidad Autónoma, manteniendo una situación que perjudica gravemente a los profesionales de la comarca y limita la capacidad de ofrecer un servicio adecuado y equilibrado a todos los usuarios del aeropuerto", apunta.

Para Giménez Gallo resulta imprescindible que el Ayuntamiento defienda los intereses de sus profesionales del taxi y exija un modelo de gestión justo y acorde a la naturaleza regional de esta infraestructura.