Junta de Gobierno
Hidrogea aportará 1,3 millones de euros para la transformación del antiguo centro de salud de San Antón en Cartagena
La concesionaria del agua tiene un convenio con el Ayuntamiento para destinar 200.000 euros anuales a la ayuda de familias vulnerables y este mes se han liquidado los fondos no aplicados, superando el millón de euros
Los importes del "fondo social del agua" no empleados, que se han elevado a 1,3 millones de euros, van a destinarse a financiar las obras de recuperación del antiguo centro de salud de San Antón para dedicarlo como sede de AFAL, la Asociación de Parkinson y TP, según propuso la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, en la reunión de la Junta de Gobierno celebrada este jueves.
El "fondo social" es una aportación anual de 200.000 euros fijada por convenio por Hidrogea, la concesionaria del agua, que se aplica para ayudar a familias vulnerables. Este mes se han liquidado los fondos no aplicados en los sucesivos convenios, que superan los 1.300.000 euros.
El Ayuntamiento destina principalmente este dinero para el pago de recibos de agua a familias en situación de vulnerabilidad, previa valoración de los Servicios Sociales municipales.
El fondo social también se ha utilizado para obras hidráulicas en entidades sociales, así como para actuaciones vinculadas a la accesibilidad universal. Entre ellas figuran la instalación de cambiadores inclusivos y la adecuación del baño del campamento festero, financiadas con cargo a este mismo mecanismo.
De forma complementaria, una parte de estos recursos se ha empleado en pequeñas obras hidráulicas en viviendas, fundamentalmente para la adaptación de baños mediante el cambio de bañera por plato de ducha para mejorar la accesibilidad.
Ahora, el ejecutivo local quiere que ese dinero se destine al proyecto de rehabilitación integral del antiguo centro de salud de San Antón para convertir el edificio en un hotel de asociaciones sociosanitarias que ayudan a usuarios con tratamientos de carácter neurológico y a sus familias y cuidadores.
El proyecto de adecuación, que ya ha sido elaborado por el Ayuntamiento, está presupuestado en 1,9 millones de euros. Se trata de una actuación enmarcada en el programa RE-CREA, con el que el Consistorio va a regenerar nueve barrios entre San Antón y San Félix.
Siguiendo las condiciones elaboradas junto a las asociaciones, AFAL ocupará la planta baja y la primera planta, donde prevé un centro de día con 40 plazas para personas con alzhéimer y otras demencias, y las otras dos entidades dispondrán de locales en la planta baja para terapias, talleres y atención a usuarios y familias.
Esta financiación permitirá contratar la obra, que se realizará sobre una superficie de 971 metros cuadrados y tendrá un plazo de ejecución previsto de 15 meses tras la adjudicación.
Otros acuerdos de la Junta de Gobierno
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena aprobó este jueves una serie de acuerdos y convenios en distintos ámbitos, desde la promoción de la salud y la sostenibilidad urbana hasta la mejora de los servicios sociales y la eficiencia administrativa.
Entre los principales acuerdos destaca la aprobación de un convenio con Grupo Bupa Sanitas, S.L para la donación de árboles y material vegetal para espacios públicos de la ciudad.
En materia de tráfico y movilidad, la Junta ha aprobado la modificación puntual de la Ordenanza Municipal de Tráfico, con el fin de adaptar la normativa local al estacionamiento regulado y al uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. Entre las principales novedades se refuerza la obligación de exhibir la tarjeta de forma visible en el vehículo y se actualiza el texto para adaptarlo a los sistemas de control electrónico por matrícula. La modificación será sometida a información pública tras su aprobación inicial por el pleno.
En el ámbito de los servicios sociales, el Ayuntamiento ha aceptado varias subvenciones de la Comunidad Autónoma. Entre ellas se incluyen: 25.747,50 euros para organizar escuelas en periodos vacacionales dirigidas a jóvenes con discapacidad, y 18.268 euros destinados a la adquisición de equipamiento para el Centro de Atención Especializada a mujeres víctimas de violencia de género.
Asimismo, se ha aprobado un nuevo convenio con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia, para garantizar la atención farmacéutica de personas en situación de necesidad o riesgo de exclusión social y el seguimiento de tratamientos crónicos con una dotación de 65.627,56 euros y será vigente durante 2026, con posibilidad de prórroga.
Otros acuerdos incluyen la firma de un convenio con Correos para facilitar el pago de tributos municipales mediante giro postal, la concesión de una subvención de 15.000 euros a la Asociación Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Cartagena para la promoción de los derechos de los consumidores, y la adhesión del Ayuntamiento a la Central de Contratación de la FEMP, que permitirá contratar obras, servicios y suministros de manera centralizada y eficiente.
Finalmente, se ha aprobado la renovación del convenio con la Universidad Politécnica de Cartagena para continuar con los estudios sobre contaminación de suelos en espacios de titularidad municipal, con una dotación de 30.000 euros para el periodo 2025/2026.
- Vox obtiene por primera vez la presidencia de una Junta Municipal de Cartagena
- Fuga de embarcaciones de Cartagena por los recortes en la pesca
- Carreteras cortadas este jueves y viernes en Cartagena por las obras de la nueva rotonda
- Navantia firma el convenio colectivo que rechazó el astillero de Cartagena
- Un hostelero de Vox y el presidente de Estación Náutica entran a las Juntas Municipales de Los Belones y La Manga en Cartagena
- El Conservatorio de Música de Cartagena: clases en el Ben Arabí y una ampliación que no llega
- La Nao Victoria pasará la Navidad en Cartagena
- Cartagena celebra este jueves las primeras 'Preuvas universitarias' en la explanada del puerto