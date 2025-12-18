Hidrogea aportará 1,3 millones de euros para la transformación del antiguo centro de salud de San Antón en Cartagena

Los importes del "fondo social del agua" no empleados, que se han elevado a 1,3 millones de euros, van a destinarse a financiar las obras de recuperación del antiguo centro de salud de San Antón para dedicarlo como sede de AFAL, la Asociación de Parkinson y TP, según propuso la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, en la reunión de la Junta de Gobierno celebrada este jueves.

El "fondo social" es una aportación anual de 200.000 euros fijada por convenio por Hidrogea, la concesionaria del agua, que se aplica para ayudar a familias vulnerables. Este mes se han liquidado los fondos no aplicados en los sucesivos convenios, que superan los 1.300.000 euros.

El Ayuntamiento destina principalmente este dinero para el pago de recibos de agua a familias en situación de vulnerabilidad, previa valoración de los Servicios Sociales municipales.

El fondo social también se ha utilizado para obras hidráulicas en entidades sociales, así como para actuaciones vinculadas a la accesibilidad universal. Entre ellas figuran la instalación de cambiadores inclusivos y la adecuación del baño del campamento festero, financiadas con cargo a este mismo mecanismo.

De forma complementaria, una parte de estos recursos se ha empleado en pequeñas obras hidráulicas en viviendas, fundamentalmente para la adaptación de baños mediante el cambio de bañera por plato de ducha para mejorar la accesibilidad.

Ahora, el ejecutivo local quiere que ese dinero se destine al proyecto de rehabilitación integral del antiguo centro de salud de San Antón para convertir el edificio en un hotel de asociaciones sociosanitarias que ayudan a usuarios con tratamientos de carácter neurológico y a sus familias y cuidadores.

El proyecto de adecuación, que ya ha sido elaborado por el Ayuntamiento, está presupuestado en 1,9 millones de euros. Se trata de una actuación enmarcada en el programa RE-CREA, con el que el Consistorio va a regenerar nueve barrios entre San Antón y San Félix.

Siguiendo las condiciones elaboradas junto a las asociaciones, AFAL ocupará la planta baja y la primera planta, donde prevé un centro de día con 40 plazas para personas con alzhéimer y otras demencias, y las otras dos entidades dispondrán de locales en la planta baja para terapias, talleres y atención a usuarios y familias.

Esta financiación permitirá contratar la obra, que se realizará sobre una superficie de 971 metros cuadrados y tendrá un plazo de ejecución previsto de 15 meses tras la adjudicación.