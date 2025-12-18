Cortada la carretera de Las Tejeras a La Palma en Cartagena por la rotura de una tubería

El Ayuntamiento de Cartagena informa que está cortado el tráfico en la carretera de Las Tejeras a La Palma RM F-35 por la rotura de una tubería.

Este incidente registrado este 18 de diciembre poco antes de las 14 horas obliga a cortar la circulación en ambos sentidos. Desde Las Tejeras no se puede llegar a la autovía A-30 que va a Murcia.

También está afectada por la acumulación de agua la carretera del Camino del Sifón, que está próxima al lugar del siniestro y conecta Cartagena con El Bohío y Santa Ana.

Servicios de emergencia han rescatado un vehículo y a su ocupante, tras quedarse atrapado en un embalsamiento de agua, pero no hay heridos.

Policía Local recomienda circular por vías alternativas a esta zona, que está cortada, teniendo en cuenta que la rotonda de Las Tejeras está operativa.