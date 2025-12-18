Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cortada la carretera de Las Tejeras a La Palma en Cartagena por la rotura de una tubería

También está afectada por la acumulación de agua la carretera del Camino del Sifón

Carretera inundada por la rotura de la tubería

/ A.C

La Opinión

El Ayuntamiento de Cartagena informa que está cortado el tráfico en la carretera de Las Tejeras a La Palma RM F-35 por la rotura de una tubería.

Este incidente registrado este 18 de diciembre poco antes de las 14 horas obliga a cortar la circulación en ambos sentidos. Desde Las Tejeras no se puede llegar a la autovía A-30 que va a Murcia. 

También está afectada por la acumulación de agua la carretera del Camino del Sifón, que está próxima al lugar del siniestro y conecta Cartagena con El Bohío y Santa Ana.

Servicios de emergencia han rescatado un vehículo y a su ocupante, tras quedarse atrapado en un embalsamiento de agua, pero no hay heridos.

Policía Local recomienda circular por vías alternativas a esta zona, que está cortada, teniendo en cuenta que la rotonda de Las Tejeras está operativa.  

