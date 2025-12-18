30.000 plantas embellecen Cartagena esta Navidad

El Ayuntamiento de Cartagena, a través del servicio municipal de Parques y Jardines gestionado por Actúa, ha iniciado la ambientación navideña del municipio con la plantación de más de 30.000 plantas de temporada, que llenarán de color distintos espacios públicos durante estas fechas.

Este año se han incorporado nuevas variedades ornamentales, entre ellas brassica olearacea, ciclamen rojo y blanco, poinsettia rosa y blanca, así como ejemplares de abies normandiana y gold great, que contribuirán a crear composiciones florales más diversas y vistosas.

Como novedad, la campaña navideña incluye decoraciones elaboradas con madera reciclada, una iniciativa para reforzar el compromiso con la sostenibilidad y el uso responsable de los recursos.

Además de estas actuaciones especiales por las fiestas, el Ayuntamiento y Actúa mantienen sus trabajos habituales de conservación y cuidado de las zonas verdes y elementos vegetales del municipio.