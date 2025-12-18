Fiestas
30.000 plantas embellecen Cartagena esta Navidad
Este año se han incorporado nuevas variedades ornamentales para crear composiciones florales más diversas y vistosas
El Ayuntamiento de Cartagena, a través del servicio municipal de Parques y Jardines gestionado por Actúa, ha iniciado la ambientación navideña del municipio con la plantación de más de 30.000 plantas de temporada, que llenarán de color distintos espacios públicos durante estas fechas.
Este año se han incorporado nuevas variedades ornamentales, entre ellas brassica olearacea, ciclamen rojo y blanco, poinsettia rosa y blanca, así como ejemplares de abies normandiana y gold great, que contribuirán a crear composiciones florales más diversas y vistosas.
Como novedad, la campaña navideña incluye decoraciones elaboradas con madera reciclada, una iniciativa para reforzar el compromiso con la sostenibilidad y el uso responsable de los recursos.
Además de estas actuaciones especiales por las fiestas, el Ayuntamiento y Actúa mantienen sus trabajos habituales de conservación y cuidado de las zonas verdes y elementos vegetales del municipio.
- Vox obtiene por primera vez la presidencia de una Junta Municipal de Cartagena
- Fuga de embarcaciones de Cartagena por los recortes en la pesca
- Carreteras cortadas este jueves y viernes en Cartagena por las obras de la nueva rotonda
- Navantia firma el convenio colectivo que rechazó el astillero de Cartagena
- Un hostelero de Vox y el presidente de Estación Náutica entran a las Juntas Municipales de Los Belones y La Manga en Cartagena
- El Conservatorio de Música de Cartagena: clases en el Ben Arabí y una ampliación que no llega
- La Nao Victoria pasará la Navidad en Cartagena
- Cartagena celebra este jueves las primeras 'Preuvas universitarias' en la explanada del puerto