Los vecinos de Los Puertos de Santa Bárbara en Cartagena sufren una oleada de robos en los coches

Imaginen que mientras duermen en su casa placidamente imaginando el viaje de sus sueños alguien salta una valla de más de tres metros, entra en su jardín, abre su vehículo, hurga entre sus pertenencias y sale con la misma tranquilidad que entró volviendo a practicar el salto de verja. Esa es la situación que vivó una familia de Los Puertos de Santa Bárbara, en la zona oeste del municipio de Cartagena, este lunes de madrugada, cuando alguien irrumpió en su hogar y registró uno de los coches que tenían aparcados en su jardín.

"Al coger el coche para ir a trabajar a las siete y media de la mañana me di cuenta de que alguien había entrado porque estaba todo revuelto", explicó el propietario del coche a esta redacción, todavía afectado por el susto de descubrir que alguien había estado rebuscando entre sus pertenencias dentro de su propia vivienda.

"Piensa que te despiertas y te das cuenta que un invididuo se ha paseado por tu jardín tan tranquilo mientras duermes a tan solo unos metros con toda tu familia, el susto fue tremendo, más que el robo, porque en sí del coche no desapareció nada, pero te da por pensar qué hubiera pasado si hubiera intentado entrar a la casa, porque ya estaba dentro de la propiedad", comentó aún sobresaltado.

"Genera una situación de intraquilidad, al pensar que no puedes dormir tranquilo en tu casa, estas noches me ha costado conciliar el sueño porque le das muchas vueltas a todo como a si hubiera llegado de madrugada y me lo habiera encontrado dentro", lamentó.

Tras el sobresalto inicial, revisó el vehículo por si le habían robado algo, pero todos sus objetos personales estaban en el interior al tratarse de cosas de poco valor económico que no deberieron de parecerle lo suficientemente atractivos al ladrón.

"Gracias a que tenemos cámaras de seguridad en toda la casa pudimos ver como alguién saltó la valla, que tiene más de tres metros de altura, paseó por el jardín, abrió el coche pero se asustó al ver que las luces se encendían, cosa que hace siempre que abres sin la llave, entonces se alejó un poco, pero al ver que solo hacía eso fue entonces cuando se subió y empezó a rebuscar", detalló el vecino de la zona.

El asalto se produjo sobre las cuatro de la madrugada, según las grabaciones de vigilancia de la propiedad. Asimismo, el afectado ya ha interpuesto la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil, cuerpo con las competencias en la zona, para que traten de esclarecer la autoría del asalto.

Imagen de archivo de vehículos de la Guardia Civil / Guardia Civil

Un robo por la tarde

No corrieron la misma suerte otros dos vecinos del pueblo, a los que sí les sustrajeron de sus coches dinero y pertenencias que tenían en ellos, lo que está generando un clima de intranquilidad y suspicacia en la población del oeste, tradicionalmente tranquila.

Uno de los asaltos se produjo el domingo de madrugada, cuando alguien abrió a la fuerza un vehículo aparcado también en un terreno vallado junto a la vivienda de sus padres, por lo que el ladrón también tuvo que saltar la verja. En este caso se llevaron una pequeña cantidad de dinero en efectivo y herramientas de construcción como una radial que guardaba en su interior.

El otro robo tuvo lugar el viernes por la tarde, cuando una vecina dejó su vehículo en la puerta del aula de la naturaleza para acudir a la clase de pilates que se imparte en el interior. Al salir descubrió que alguien había entrado en él y le había sustraído el dinero en metálico que había depositado dentro de él.