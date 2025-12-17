El Valle de Escombreras en Cartagena: más de 5.200 millones de euros y 26.000 puestos de trabajo

Más de 5.200 millones de euros y 26.000 puestos de trabajo. Esos los datos principales del estudio realizado por el Grupo de Investigación de Análisis Económico de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) sobre el impacto social y económico de las empresas de la Asociación de Empresas del Valle de Escombreras en 2024, que incluye a 26 mercantiles.

El presidente de la Asociación del Valle de Escombreras y director del centro industrial de Repsol en Cartagena, Rafael Quesada, desgranó los principales resultados obtenidos por los investigadores de la UPCT, explicando que "el estudio muestra un impacto económico global de más de 5.200 millones de euros y una creación de empleo entre efectos directo, indirectos e inducidos de más de 26.000 puestos de trabajo". El empleo directo en el Valle son de unos 1.600 puestos de trabajo aproximadamente-

Estas cifras se traducen en que "este valor añadido supone un 12,4% del Producto Interior Bruto de la Región de Murcia y, en términos de empleo el efecto indirecto e inducido supone un factor de multiplicación de 15 puestos de trabajo creados por cada puesto directo creado en el Valle de Escombreras, lo cual supone un factor de multiplicación excepcional".

Quesada afirmó que el estudio confirma la dimensión estratégica para la economía local, regional y nacional que tienen las empresas Escombreras, "su aportación a la generación de riqueza y de empleo de calidad".

Asimismo, comentó que refleja que "hay muy pocas ciudades en España que puedan contar con un motor económico e industrial tan sólido como suponen las empresas del Valle de Escombreras, capaces de generar 5.200 millones de euros y 26.000 empleos".

El último análisis de estas características se realizó en el 2019 desde ese momento, "hay algunas magnitudes que suben y otras que bajan, pero el resultado y las conclusiones fundamentales son las mismas: una gran capacidad de generación de valor, un efecto inducido muy grande y una generación de riqueza económica, de generación de empleo y de aportación al entorno de la economía nacional muy fuerte".

El Ayuntamiento va a introducir un aumento de edificabilidad del 30%

El director de Repsol en Cartagena expuso que la contribución fiscal de las empresas en impuestos y tasas del Valle de Escombrera supera los 370 millones de euros en total. En concreto pagan 25 millones de euros en tasas portuarias que van asociadas al tráfico de los más de 1.600 buques que pasaron durante 2024.

Además, "configuran un ecosistema entre empresas del Valle de Escombreras y el puerto en el cual se complementan de manera insustituible para poder generar este volumen de riqueza y empleo",

Quesada comentó que tienen por delante el reto de seguir creciendo tanto en el Valle como en capacidades portuarias y anunció que ya están trabajando en ello junto a las administraciones local, regional y Autoridad Portuaria de Cartagena.

Asimismo, Escombreras, "por las características de la industria que alberga, es un actor fundamental desde el punto de vista de sostenibilidad, transición energética y las empresas del Valle tienen proyectos punteros a nivel nacional y a nivel europeo en cuanto a combustibles de origen orgánico, economía circular, combustibles renovables, proyectos de hidrógeno y eficiencia energética que nos configuran como referentes en sostenibilidad y en transición energética".

Talento cualificado formado en la UPCT

Por su parte, el rector de la UPCT, Mathieu Kessler, resaltó que la UPCT tiene un carácter eminentemente tecnológico-empresarial, "está en nuestro origen el atender a las necesidades del sector productivo y en esto el Valle de Escombreras tiene un papel importantísimo. Los datos que se presentan en este informe incluyen que muchísimo del talento cualificado que contribuye a estos resultados de Escombreras ha sido formado en la Universidad".

"También hay una parte importante de transferencia del conocimiento especializado que se genera en nuestros laboratorios hacia las empresas del Valle", apuntó Kessler.

Por último, para ayudar a las empresas a crecer tal y como hacía referencia Quesada, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, anunció que en el Plan General de Ordenación Urbana el Ayuntamiento va a introducir un aumento de edificabilidad del 30% como suelo urbano especial.

Esta iniciativa se enmarca dentro del "plan especial que diseñamos junto a la Comunidad Autónoma con la Ley de Aceleración Empresarial, y con la Ley de Simplificación y estamos en contacto siempre con la Consejería de Industria para eliminar trabas, simplificar trámites y para la formación tan necesaria de empleos cualificados para tener los perfiles profesionales adaptados a esa transformación que se está generando en el Valle de Escombreras".