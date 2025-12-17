El PSOE denuncia el desmantelamiento del transporte público en La Manga

Menos líneas y más escasas. Ese es el resumen del nuevo contrato del servicio de transporte público que ha licitado el Gobierno regional, según los datos aportados por los portavoces del Grupo Municipal y del Grupo Parlamentario Socialistas, Manolo Torres y Carmina Fernández.

"La Comunidad Autónoma ha desmantelado el transporte público que conecta Cartagena con el litoral, suprimiendo líneas y reduciendo frecuencias y horarios", señaló Torres, con especial referencia a que "entre las novedades del contrato destaca la supresión de la línea directa que une Cartagena y La Manga por lo que los usuarios que quieran ir desde Cartagena a La Manga tendrán que pasar por, al menos, 30 paradas".

"Es un absoluto despropósito para nuestro municipio y pone de manifiesto lo poco que le importa Cartagena, La Manga y el turismo al PP de López Miras y Noelia Arroyo", señaló Torres.

Además, denunciaron que la frecuencia y los horarios de las líneas también se reducen. Por ejemplo, "la línea que une Cabo de Palos y Veneziola comienza a las 10.30 horas, en lugar de a las 7.15 horas como actualmente, por lo que los trabajadores y estudiantes que utilizan este servicio van a tener que buscarse la vida".

Asimismo, critican que "el horario se reduce, en los meses de verano funcionaba 24 horas al día y ahora sólo desde las 10.30 hasta las 21.30 horas".

Sin embargo, la Comunidad defiende que sus concesiones solo pueden recoger las líneas cuyos trayectos sean interurbanos. Desde Fomento aseguraron que "las líneas a las que se refieren comparten tráficos municipales y regionales y son coordinadas entre el Ayuntamiento de Cartagena y la CARM, evitando duplicidades y solapamientos".

Asimismo señalaron que los refuerzos del verano están fuera de la concesión regional y "se realizan, gracias al esfuerzo realizado entre los ayuntamientos y la CARM". Además, explicaron que las ofertas de las empresas que pugnen por el contrato presentan mejoras sobre los servicios que recoge el pliego, porque se puntúa positivamente.

Iniciativas en la Asamblea y el Ayuntamiento

Por otro lado, el partido socialista recuerda que la línea directa con La Manga es interurbana porque llega hasta el Pedruchillo en el municipio de San Javier y además se suprime la línea directa, por lo que ahora todas las frecuencias pasarán por los pueblos, que además elimina la parada en el Algar y Playa Paraíso para pasar por el Llano de El Beal y el Estrecho de San Ginés.

Los grupos municipal y parlamentario del PSOE van a presentar iniciativas tanto en el Ayuntamiento como en la Asamblea regional para que se modifique este contrato y se amplíen los servicios.

"Lejos de mejorar el servicio, de aumentar frecuencias, de poner más líneas y de acercar La Manga y Cabo de Palos a Cartagena y al conjunto de la Región, la decisión del Gobierno regional ha sido recortar y dejar un servicio de transporte público claramente precario", señaló Fernández.

A su juicio este recorte y el deterioro de los servicios no solo perjudican gravemente a los residentes de La Manga y Cabo de Palos, a estudiantes, trabajadores y vecinos de Cartagena, "sino que también dificultan el acceso de los visitantes a nuestras zonas de costa, proyectando además una pésima imagen de la Región de Murcia. Los servicios públicos deben reforzarse y no recortarse", indicó Fernández.

El PSOE solicitará explicaciones en la Asamblea Regional a los consejeros de Fomento y de Turismo, "para que expliquen por qué se ha tomado una decisión que perjudica claramente a La Manga, a Cartagena, al entorno del Mar Menor y al conjunto del sector turístico", precisó Carmina Fernández.