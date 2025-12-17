El PP preside 16 Juntas Municipales en Cartagena al sumar El Ensanche y Casco Histórico

El Partido Popular suma 16 Juntas Municipales bajo su control, tras la constitución de las de El Ensanche y del Casco Histórico, dos nuevos órganos de participación que han constituido este martes sus mesas.

Esta representación, que se corresponde con los resultados electorales de las elecciones del pasado 2023 "es una nueva responsabilidad y oportunidad más de servir a los cartageneros con una política aún más cercana", señaló la alcaldesa y presidenta local de PP, Noelia Arroyo.

La presidencia de El Ensanche ha sido para el vocal popular Andrés Linares Navarro al que acompañan Sebastián Hidalgo, Silvia Ros y Mónica Sánchez como miembros del órgano. Será la junta con un ámbito territorial más poblado, con más de 34.600 habitantes.

En el Casco Histórico, con 15.600 vecinos, la presidencia es para Antonia Marín, quien estará acompañada por María Jesús Peñalver, José Juan García Caro, José Ignacio Valverde y Montserrat Macías.

"Son personas de perfiles profesionales y personales muy diferentes, como ocurre con los militantes y simpatizantes del Partido Popular, pero que tienen en común una profunda vocación de servicio. Han decidido trabajar para mejorar sus barrios escuchando a los vecinos para que las inversiones del Ayuntamiento se destinen a las mejoras que los vecinos prefieran", aseguró Arroyo.

La Junta del Ensanche incluye el Ensanche, las barriadas Virgen de la Caridad y San Ginés y Torreciega. La junta de Casco Histórico tendrá como área de acción todo el centro desde el paseo Alfonso XIII al puerto y entre Capitanes Ripoll y la calle Real.

Con la próxima constitución de la junta de La Manga-Cabo de Palos, el Ayuntamiento alcanza 18 juntas municipales en funcionamiento, de las 22 previstas para cubrir la totalidad del término municipal. Este mismo año se constituyeron las de Canteras, Santa Lucía y Los Belones.

"Este es nuestro modelo para proporcionar a nuestros barrios y diputaciones de un órgano estable para la gestión de sus propios recursos y para que mejoren la relación directa con el Ayuntamiento. Y ese modelo lo vamos a extender a toda la población de nuestro municipio", apuntó Arroyo.

El despliegue de las juntas municipales se acompaña de un aumento progresivo de los recursos destinados a estos órganos. El presupuesto para juntas y distritos ha pasado de 700.000 euros al inicio de la pasada legislatura a más de 2,1 millones, con el compromiso municipal de alcanzar 8,7 millones en 2027.

A ello se suma la convocatoria anual de subvenciones de Participación Ciudadana y Asociacionismo, dotada este año con 373.040 euros para actividades, mantenimiento de locales y pequeñas inversiones.

Según las previsiones del PP, antes del final de la legislatura, las de Barrio de la Concepción, Santa Ana, Barrio Peral y San Antón–San Félix, con las que se completará el mapa de 22 juntas municipales previsto en el proceso de descentralización.