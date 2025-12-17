Papá Noel recorrerá el centro de Cartagena este domingo

La magia del desfile de Papá Noel volverá a llenar de ilusión las calles del casco histórico de Cartagena este domingo, 21 de diciembre. Subido en su trineo mágico, cerrará la comitiva, que contará con música en directo, animación y espectáculos itinerantes. Partirá a las 18:30 horas desde la plaza del Ayuntamiento y finalizará en la plaza del Icue.

El itinerario completo del desfile será el siguiente: Plaza del Ayuntamiento, calle Mayor, Puertas de Murcia, Santa Florentina, del Parque, Canales, del Carmen,Tolosa Latour, Jabonerías y plaza del Icue. Una vez finalizado el recorrido, Papá Noel realizará una recepción, de 20 a 21:30 horas, en la plaza del Icue, donde podrá saludar a los niños y niñas de Cartagena y escuchar sus deseos para Navidad.

El desfile de Papá Noel contará con charangas, un espectáculo de majorettes, diversos personajes mágicos de varios metros de altura y animación para los más pequeños. De esta manera, la luz, números de circo y los espectáculos itinerantes de gran formato sorprenderán a los cientos de familias y visitantes que se acercarán al casco histórico para disfrutar del evento.

Además de la recepción de Papá Noel del domingo 21 de diciembre, de 20:00 a 21:00 horas, los niños y niñas del municipio podrán entregarle su carta o trasmitirle sus deseos durante la próxima semana en su casita, instalada en El Icue, los días 22 y 23 de diciembre, de 11 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:30 horas; mientras que el 24 de diciembre, Nochebuena, de 11 a 13:30 horas.

"Tras el éxito de público en la Navidad pasada, Papá Noel ha querido realizar de nuevo su desfile en Cartagena para reencontrarse con los más pequeños unos días antes de Navidad", explicó la alcaldesa, Noelia Arroyo. El objetivo desde el Ayuntamiento es "apostar por este tipo de actividades y eventos que contribuyan a que toda la familia disfrute de momentos mágicos navideños en las calles de nuestra ciudad, por eso, una de las novedades en la programación de este año será el pasacalles de los Emisarios Reales el próximo 2 de enero".

Cortes de tráfico

Policía Local del Ayuntamiento de Cartagena restringirá el tráfico durante el transcurso del desfile para que todos los niños y niñas puedan disfrutar de la magia del evento de la mejor manera.

Por tanto, una vez que arranque la comitiva estará cortada al tráfico la rotonda de antiguas Puertas de Madrid, ubicada junto a la calle del Carmen; calle Licenciado Cascales, Tolosa Latour; la intersección entre la calle Salitre y García Lorca; así como la intersección entre calle Duque y Gisbert, por lo que no se podrá acceder con los vehículos por estas vías hasta, previsiblemente, las 21:00 horas.