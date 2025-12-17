El Algar en Cartagena impulsa mejoras en los accesos al pabellón

La Junta Municipal del Algar aprueba mejoras para sus calles, los accesos al pabellón y la creación de un huerto. También se acordó solicitar al Consistorio que inicie el procedimiento para darle el nombre de Narciso Fernández Albadalejo a una plaza en la sesión celebrada este martes.

En total, se aprobaron cuatro mociones en el pleno presidido por el popular Salvador García. La primera de ellas, del PP, pide al Consistorio que inicie el procedimiento administrativo correspondiente para la denominación oficial de la plaza situada en la calle Sagunto, con el nombre de Plaza Narciso Fernández Albadalejo, adecuar y embellecer dicho espacio, reforzando el valor simbólico del lugar y contribuyendo a enaltecer la figura de nuestro querido vecino. En la moción se indica además que en 2025 se cumple el centenario del nacimiento de este difunto vecino, que "dedicó gran parte de su vida al servicio de su pueblo".

Además, salieron adelante dos mociones de MC para que se inste al Gobierno local a trabajar en la creación de un acceso peatonal que dé continuidad a la acera que llega hasta la puerta de acceso de vehículos del pabellón de deportes Juan Sáez Celdrán y a trabajar en la adecuación de un terreno municipal en El Algar para crear huertos urbanos, facilitando a vecinos, asociaciones y entidades la cesión de pequeñas parcelas para el fomento de la agricultura local.

El PSOE también recibió luz verde para solicitar al ejecutivo loca que pinte y repare la barandilla, o la sustituya si no es posible su arreglo, de la confluencia de la calle Dr. José Fernández Tirado con la calle Bonanza.