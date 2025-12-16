El puerto de Cabo de Palos en Cartagena aumenta su capacidad hasta los 172 atraques de recreo

El puerto de Cabo de Palos en Cartagena superará las 150 enbarcaciones de recreo. El BORM publica este lunes la nueva convocatoria pública para el otorgamiento de autorizaciones de uso de puntos de amarre en el puerto de Cabo de Palos, que aumenta su capacidad hasta los 172 atraques para embarcaciones de recreo.

El director general de Litoral y Puertos, Pablo Marín, explicó que "tras haber expirado las autorizaciones temporales que fueron otorgadas en el último proceso público y ante la elevada demanda, era necesario reorganizar los atraques y garantizar un proceso transparente y en igualdad de condiciones para todos los usuarios".

Marín expuso que, "dado que la convocatoria coincide con periodos vacacionales y aunque la orden reguladora establece un plazo mínimo de 15 días, hemos decidido ampliar el plazo hasta 45 días naturales para fomentar la concurrencia y asegurar que todos los interesados dispongan del tiempo suficiente para presentar su solicitud".

El objetivo de esta nueva convocatoria es asegurar que el uso de los amarres se realice con plena seguridad jurídica, claridad en los criterios y una distribución equilibrada entre embarcaciones recreativas, actividades comerciales y servicios oficiales.

La nueva orden permitirá emitir nuevos títulos administrativos y reorganizar todas las plazas disponibles. En este procedimiento, además, se reservarán 14 amarres para empresas de buceo, dos para embarcaciones de chárter y hasta seis para barcos oficiales. Todas las plazas se distribuyen en función de la eslora de las embarcaciones y están recogidas en los planos incluidos en la convocatoria.

El baremo de adjudicación otorga la misma prioridad a los actuales usuarios con autorización vigente y a quienes figuran en las listas de espera, que podrán obtener hasta 10 puntos por su antigüedad en los últimos diez años. También se valorará el empadronamiento en la Región de Murcia, así como en el término municipal en el que se ubica el puerto, con 8 y 10 puntos, respectivamente.

La convocatoria incorpora criterios ambientales, con el fin de fomentar un uso más sostenible de la dársena. Se otorgarán 10 puntos a quienes soliciten un amarre para embarcaciones eléctricas y 5 puntos para embarcaciones a vela que utilicen motores inferiores a 40 caballos, priorizando así la presencia de embarcaciones menos contaminantes.

Actividades todo el año

En el caso de embarcaciones comerciales, la valoración incluirá la ubicación de la empresa, la existencia de instalaciones en el puerto y su antigüedad en la actividad en la última década. También se primará a aquellas empresas que contribuyan a la desestacionalización del turismo mediante la oferta de actividades durante todo el año.

Los documentos que deben presentar los solicitantes son, entre otros: DNI o NIE, documentación de la embarcación, licencia de navegación, certificado de navegabilidad, registro de Capitanía Marítima, contrato de seguro de la embarcación, así como empadronamiento o justificación del domicilio social en el caso de las empresas.

El responsable de Litoral subrayó que "los criterios están diseñados para garantizar la igualdad de oportunidades, favorecer la continuidad de quienes vienen usando los amarres y promover un modelo más sostenible".