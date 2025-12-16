El PSOE de Cartagena critica que Vox presida la Junta Municipal de La Manga mientras el PP defiende el cumplimiento del pacto de gobierno

El Grupo Municipal Socialista denunció este lunes que el Partido Popular "ha vendido" la presidencia de la junta vecinal de La Manga a Vox "a cambio del apoyo de los cuatro concejales a los presupuestos de 2026", tras la información publicada por La Opinión en la que se daba a conocer que la formación de Abascal obstentaría la presidencia del nuevo organismo de descentralización.

"Es absolutamente indignante que la junta de La Manga la presidan quienes están en contra de la Ley del Mar Menor y de la descentralización", insistió el portavoz local del PSOE, Manolo Torres.

En este mismo sentido, Torres señaló que "los vecinos del litoral han reclamado el cese del portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Cartagena, Gonzalo López Pretel, por su nefasta gestión al frente de la concejalía de Litoral".

"Ahora gestionan la junta de La Manga los miembros del partido cuyo concejal hizo que este año la apertura de los chiringuitos se retrasara hasta el verano, el que cambió el mobiliario de algunas playas a mitad de agosto, el que tiene absolutamente abandonados los servicios y cuyo cese han pedido los vecinos. Al final, Arroyo demuestra una vez más que lo único que le importa es su propio interés, no el del municipio y mucho menos el de los vecinos", concluye el líder local del PSOE.

Por su parte el portavoz del Gobierno municipal, Ignacio Jáudenes, defendió que "el Gobierno de Cartagena y los partidos que lo componemos están sirviendo a los intereses de Cartagena y a lo que realmente necesitan los cartageneros. Sin embargo, los pactos del PSOE sólo sirven a los intereses de Sánchez, y mantienen a un presidente rodeado de corrupción, de condenados y de acosadores sexuales".

El también portavoz del PP sostuvo que el acuerdo municipal responde a los intereses de la ciudad y de su funcionamiento institucional para garantizar la estabilidad del Ayuntamiento en las Juntas Municipales.

Jáudenes afirmó que "hay que estar muy despistado para ser concejal del partido de Sánchez y criticar pactos de otros partidos políticos", y preguntó públicamente por la valoración de Torres sobre los acuerdos del PSOE a nivel nacional.

"¿Qué opina el señor Torres de que su partido haya pactado con los golpistas catalanes? Debería tener opinión, porque ese pacto ha perdonado a delincuentes y nos cuesta dinero a todos los cartageneros", incidió.

Jaúdenes también aludió al apoyo parlamentario de EH Bildu al Ejecutivo central. "¿Qué opina el señor Torres de que Sánchez sobreviva gracias a un pacto con Bildu? Los socialistas de Cartagena se siente muy cómodos mientras su partido pacta con los con herederos del terrorismo, pero se ofenden por el pacto de Cartagena", afirmó.

El portavoz concluyó asegurando que el Ejecutivo local mantendrá su línea de actuación. "En Cartagena vamos a seguir trabajando para mantener la estabilidad en del municipio, y creando empleo y oportunidades" declaró.