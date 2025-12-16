Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incautan casi 100 cajetillas de tabaco en los accesos al puerto de Cartagena

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, con la colaboración de la Policía Portuaria, realizan un operativo que se saldó con la proposición de diez denuncias por distintas infracciones como tenencia de sustancias estupefacientes y armas prohibidas

Intervenidas casi 100 cajetillas de tabaco en un operativo en los accesos al puerto de Cartagena

Intervenidas casi 100 cajetillas de tabaco en un operativo en los accesos al puerto de Cartagena

G.C

Juana Martínez

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de las funciones que tiene asignadas sobre resguardo fiscal del Estado y persecución del contrabando, y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, con la colaboración de la Policía Portuaria de la Autoridad Portuaria de Cartagena, han realizado un dispositivo en los exteriores de los recintos portuarios de la dársena de Escombreras en el puerto de Cartagena, que se ha saldado con la incautación de casi un centenar de cajetillas de tabaco de contrabando y la proposición de diez denuncias por distintas infracciones.

Este dispositivo reforzado de ámbito fiscal (gasóleo y tabaco) y seguridad ciudadana se ha realizado en los viales exteriores de los recintos portuarios de la dársena de Escombreras en el Puerto de Cartagena, teniendo como finalidad la detección de cualquier actividad relacionada con el contrabando.

Cajetillas de tabaco incautadas en un operativo en los accesos al Puerto de Cartagena

Cajetillas de tabaco incautadas en un operativo en los accesos al Puerto de Cartagena / G.C

En el dispositivo se han extendido hasta diez actas de denuncia por tenencia de sustancias estupefacientes y armas prohibidas y por contrabando de casi un centenar de cajetillas de tabaco, infracciones recogidas en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, el Reglamento General de Circulación (Tráfico) y la Ley de Reprensión del Contrabando.

La actuación ha sido llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Sección Fiscal y Fronteras, Seguridad Ciudadana y Servicio Cinológico, funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, con la colaboración de una unidad de drones y de la Administración de Aduanas e II.EE. de Cartagena, y ha contado con la colaboración de la Policía Portuaria de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

