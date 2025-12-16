Cuatro candidaturas de Murcia, Granada, Tarragona y Málaga optan al Premio PASOS de las Mujeres Cofrades de Cartagena

Cerrado el plazo de admisión de candidaturas al Premio PASOS 2026, que alcanza este año su XXI edición, cuatro son las candidaturas recibidas procedentes de distintos puntos de España, "reflejo del respaldo creciente a este galardón y del compromiso del mundo cofrade con la igualdad real entre mujeres y hombres", señaló este lunes en un comunicado la Asociación Mujeres Cofrades de Cartagena.

Las entidades cofrades candidatas son la Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad (Murcia), la Real y Muy Antigua Hermandad de la Soledad Coronada y del Santísimo Cristo del Consuelo (Granada), la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist (Tarragona) y la Agrupación de Cofradías de Archidona (Málaga).

La de Murcia presenta una sólida trayectoria de reformas estatutarias y organizativas que han permitido la plena equiparación de hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida cofrade, incluyendo el gobierno, el porteo y la participación procesional.

La de Granada destaca por un proceso continuado de integración femenina que abarca cargos de responsabilidad, cuerpos de porteo, talleres, formación y una activa presencia de mujeres en la vida litúrgica y organizativa de la hermandad.

La de Tarragona es una de las instituciones cofrades más antiguas de la península, que en los últimos años ha impulsado un cambio histórico con la apertura plena a la participación femenina, incluyendo la elección de la primera mujer presidenta y el acceso de las mujeres a funciones tradicionalmente reservadas a los hombres.

La de Málaga adquiere un especial valor al proceder de una institución que representa al conjunto de las cofradías de la localidad, promoviendo la igualdad como principio transversal y poniendo de manifiesto que las estructuras cofrades comunes también pueden y deben liderar avances hacia una Semana Santa más justa e inclusiva.

Desde la Asociación Mujeres Cofrades de Cartagena se valora muy positivamente la calidad, diversidad y profundidad de las candidaturas presentadas, que evidencian que "el mensaje del Premio PASOS sigue siendo necesario, actual y transformador dentro del ámbito de la religiosidad popular".

El jurado del Premio PASOS 2026 iniciará en las próximas semanas el estudio y valoración de las candidaturas, estando prevista la deliberación final a comienzos del mes de febrero, momento en el que se hará público el fallo.

Con más de dos décadas de trayectoria, el Premio PASOS se ha consolidado como un referente nacional en el reconocimiento de iniciativas que trabajan de manera efectiva por la igualdad en las hermandades y cofradías, defendiendo que la tradición y la fe se fortalecen cuando avanzan desde el respeto, la justicia y la inclusión.