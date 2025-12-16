Cartagena se consolida como destino para cruceros de lujo

Más cruceristas que habitantes. Esa es la previsión de la Autoridad Portuaria de Cartagena para el próximo 2026. El presidente del organismo, Pedro Pablo Hernández, apuntó este martes en un desayuno informativo con los medios de comunicación que "el Puerto de Cartagena consolida su posición como uno de los destinos de cruceros más atractivos del Mediterráneo y encara 2026 con las mejores previsiones de su historia, superando todos los registros anteriores tanto en escalas como en número de pasajeros".

Tras cerrar 2025 como el mejor año de cruceros de su historia, con más de 257.000 pasajeros y 185 buques, superando por primera vez el récord de 2019, Hernández adelantó que 2026 marcará un nuevo hito, con 200 escalas y más de 285.000 cruceristas, lo que supondrá un nuevo máximo histórico para la ciudad.

“Cartagena vive su mejor momento como destino de cruceros. En 2025 hemos batido el récord histórico y las previsiones para 2026 son todavía mejores: más escalas, más pasajeros, nuevas navieras y una clara apuesta por el segmento premium y de lujo”, destacó el presidente de la APC.

"El crecimiento previsto para 2026 se apoya en una estrategia basada en la calidad, con la llegada de 42 buques diferentes, más de la mitad pertenecientes a los segmentos premium y de lujo, caracterizados por un mayor poder adquisitivo y un impacto económico más elevado en la ciudad", según detalló.

Entre los hitos del próximo año destacan 13 primeras escalas, de las cuales el 50% corresponden a buques de lujo. Además, se estrenarán tres nuevas navieras: Ambassador Cruise Line, Four Seasons Yachts y VidantaWorld.

Asimismo, tendrán lugar 35 dobles escalas, 9 triples y 2 cuádruples, "lo que refuerza el papel del puerto como escala preferente en el Mediterráneo".

Como dato a resaltar, casi todos los meses del año registrarán primeras escalas, "reflejo del atractivo sostenido del destino durante todo el calendario", siendo los meses de mayor tráfico los de octubre, noviembre, abril y mayo. Por ejemplo en octubre habrá 44 escalas y en noviembre 34, mientras que en junio se recibirán 30.000 pasajeros y en octubre unos 57.000.

"Este crecimiento es el resultado de una estrategia iniciada hace más de 25 años, basada en la colaboración institucional, la promoción internacional constante y una clara apuesta por la integración puerto-ciudad", apuntó el presidente de la APC.

Un puerto histórico con infraestructuras modernas

Hernández remarcó que “las navieras eligen Cartagena porque somos un puerto histórico con infraestructuras modernas, una terminal integrada en la ciudad y una oferta turística única a pocos metros del muelle” y añadió que “decisiones clave como la construcción del Muelle de Cruceros Juan Sebastián Elcano, la ampliación de la línea de atraque, la mejora de accesos y la creación de espacios urbanos abiertos al crucerista se traducen hoy en más escalas, más primeras visitas y un mayor retorno económico para la ciudad”.

En este sentido, cabe recordar que más del 50 % de los visitantes internacionales llegan a Cartagena a bordo de cruceros, "confirmando el papel del puerto como puerta de entrada al turismo internacional y motor económico del comercio, la hostelería y los servicios locales".

“Seguiremos creciendo, pero creciendo bien, con calidad, sostenibilidad y una experiencia única para quienes nos visitan por primera vez. Cartagena se abre al mundo y el mundo está descubriendo Cartagena”, concluyó el presidente del organismo.

El perfil del crucerista que llegará a Cartagena en 2026 será mayoritariamente procedente de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, con un nivel económico alto y una clara preferencia por destinos accesibles, auténticos y con una oferta cultural concentrada.

El compromiso con la sostenibilidad también gana peso en las previsiones con cinco buques propulsados por GNL que realizarán 26 escalas en 2026, "alineando a Cartagena con las tendencias globales de reducción de emisiones y mejora ambiental en el sector de cruceros".

Por su parte, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, destacó que "el puerto se haya convertido y consolidado como uno de los espacios más emblemáticos y más atractivos para llevar a cabo la celebración de grandes acontecimientos que tienen un impacto económico muy fuerte en la ciudad como la Ocean Race o el poder hacer eventos de todo tipo como la Navidad, supone un impacto muy importante para la ciudad y sin duda es nuestra seña de identidad. Es el espacio que tenemos que seguir aprovechando para atraer nuevos eventos de gran formato y de gran calidad y que esos eventos tengan el impacto en el comercio, en los hoteles y en la restauración y redunde positivamente en todos los sectores económicos de la ciudad".