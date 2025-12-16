Aprueban un convenio urbanístico junto al instituto Jiménez de la Espada de Cartagena

La Comisión Informativa de Urbanismo, reunida este martes 16 de diciembre bajo la presidencia del concejal del área, Diego Ortega, ha dictaminado favorablemente el convenio para la sustitución del deber legal de cesión de aprovechamiento urbanístico por el pago de una cantidad en metálico correspondiente a una parcela edificable colindante con el instituto Jiménez de la Espada.

Este acuerdo, que ha contado con el voto favorable de los representantes de los grupos municipales PP, VOX, MC y Sí Cartagena, permitirá al Ayuntamiento recibir un total de 48.211 euros. Esta cantidad corresponde al 6,4 por ciento de la edificabilidad de una parcela en régimen de pro indiviso, con una superficie de 133 metros cuadrados y una edificabilidad total de 361 metros cuadrados.

En la misma sesión, la Comisión Informativa de Urbanismo también ha dictaminado favorablemente, en este caso con la abstención del grupo municipal Sí Cartagena, la aprobación definitiva de la modificación de un estudio de detalle del Plan Parcial de Atamaría. Esta modificación permitirá que una parcela de uso residencial se gestione sin parcelación y se edifique en comunidad, mediante el régimen de división horizontal.

La aprobación definitiva se produce tras finalizar el periodo de información pública del expediente sin que se hayan presentado alegaciones al mismo.