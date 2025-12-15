Vox obtiene por primera vez la presidencia de una Junta Municipal de Cartagena

Vox gobernará por primera vez una Junta Vecinal en Cartagena. La formación de Abascal ostentará la presidencia de la Junta Municipal de La Manga–Cabo de Palos, cuya constitución tendrá lugar, previsiblemente, a finales de esta semana.

Si todo sale según lo provisto, el único vocal del partido verde será el primer presidente del nuevo organismo de descentralización del Litoral Este en virtud del pacto de gobierno suscrito entre el Partido Popular y Vox en el Ayuntamiento de Cartagena desde noviembre de 2023. Desde ese momento, en el que los de Abascal se integraron en el ejecutivo local ambas formaciones desarrollan un programa conjunto de gobierno para garantizar la estabilidad institucional y una gestión eficaz del municipio.

Dicho pacto contempla, entre otros aspectos, el voto conjunto de PP y Vox para que la coalición obtenga las presidencias de las Juntas Municipales en las que sumen mayoría, así como la creación de diez nuevas hasta completar un total de 22 en todo el municipio de Cartagena antes del año 2027.

En este proceso de reorganización territorial y administrativa, durante 2025 ya se han constituido las Juntas de Canteras, Santa Lucía y Los Belones, mientras La Manga–Cabo de Palos, Casco Histórico y el Ensanche serán creadas antes de finales de año. En concreto Casco Histórico y el Ensanche celebrarán su primera sesión el próximo martes 16 de diciembre.

En aplicación directa del acuerdo de gobierno, se ha decidido que la presidencia de la Junta Municipal de La Manga–Cabo de Palos recaiga en Vox.

La mesa de dicha Junta Municipal estará integrada por cuatro vocales del PP, uno de Vox, dos del PSOE y dos de MC. La suma de los vocales de los partidos del gobierno local alcanza la mayoría absoluta necesaria para proceder al nombramiento de la presidencia, que será asumida por el representante de la formación de Abascal.

En concreto se trata de Carlos De Haro García, un empresario de 57 años, con una amplia trayectoria profesional ligada a la gestión y al trato diario con personas en el ámbito industrial y comercial, y que actualmente reside en La Manga.

Coordinación

Este nombramiento se produce, además, en un contexto en el que Vox ya ostenta responsabilidades directas de gobierno en esta zona del municipio, siendo su portavoz municipal y coordinador local, Gonzalo López Pretel, el edil encargado de la gestión del Distrito 7, que abarca toda la franja litoral del Mar Menor, incluyendo La Manga y Cabo de Palos y es edil de Litoral.

«El equipo de gobierno contará con un presidente de la Junta Municipal de Vox, respaldado y coordinado con el concejal responsable del distrito, reforzando la eficacia en la toma de decisiones y en la gestión diaria», detalló López Pretel a preguntas de La Opinión.

Para el líder local de la formación verde la asunción de esta presidencia responde a la voluntad de seguir profundizando en la gestión directa del municipio, «demostrando a los vecinos la capacidad del partido para gobernar, resolver los problemas cotidianos y ofrecer soluciones eficaces a las necesidades reales de la población».

Políticas propias

Al mismo tiempo, consideró que les permitirá aplicar y visibilizar políticas propias que defienden con contundencia desde su partido como una fuerza política comprometida con «el orden, la buena gestión y la defensa de los intereses de los vecinos».

Para López Pretel obtener la presidencia del nuevo organismo de descentralización constituye una muestra de la confianza mutua y de la lealtad entre los socios de gobierno, así como un paso más en el cumplimiento del pacto PP–Vox.

El líder local de la formación verde destacó que es un paso más en su consolidación como una fuerza responsable y plenamente implicada en el gobierno de Cartagena: «llevamos dos años demostrando que somos capaces de tener responsabilidades en el Ayuntamiento, desarrollando actuaciones centradas en la defensa de nuestros principios y valores, la gobernabilidad diaria, así como en una gestión eficiente de los recursos municipales».