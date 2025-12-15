Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiestas

El trenecito de la Navidad recorrerá gratis el casco histórico de Cartagena

Realizará un recorrido circular cada media hora de 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas

El trenecito de la Navidad saliendo de la plaza Juan XXIII

El trenecito de la Navidad saliendo de la plaza Juan XXIII / A.C

La Opinión

La Opinión

Un tren gratuito vuelve a recorrer a diario el casco histórico de Cartagena esta Navidad con al impulso del Ayuntamiento de Cartagena y Centro Comercial Abierto, según informaron fuentes municipales este lunes en un comunicado

Estará en funcionamiento hasta el 5 de enero, inclusive. El objetivo es que pequeños y mayores puedan recorrer algunas de las calles del centro del municipio de una manera divertida.

La salida de este trenecito se realiza desde la plaza Juan XXIII, junto a los puestos de flores. El viaje se inicia cada media hora, de 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas. Hace un recorrido circular, transitando también por lugares como la calle Caridad, Paseo Alfonso XII en el puerto, Calle Real, Plaza de España, calle Salitre y Canales, entre otras. 

Aunque este tren está en funcionamiento a diario, hay jornadas de usos restringido, debido a los viajes concertados con colectivos o por coincidencia con actos de la programación navideña y la llegada de cruceros, y no prestará servicio el 25 de diciembre ni el 1 de enero. 

Los últimos trayectos de cada turno se realizarán 30 minutos antes del cierre, siendo el último a las 13:30 horas por la mañana y a las 20:30 horas por la tarde.

