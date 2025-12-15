Una subvención de 200.000 euros permite rehabilitar la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena

La sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad tanto por su arquitectura como por la historia de la sociedad que alberga comienza su rehabilitación.

La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deporte impulsa su transformación mediante una intervención, que cuenta con una subvención de 200.000 euros, que permitirá garantizar su conservación y adaptar sus instalaciones a los criterios de accesibilidad que exige su intensa actividad docente y cultural.

En concreto, se está instalando un nuevo ascensor en el patio trasero y adaptando los recorridos interiores para garantizar la accesibilidad universal en todo el edificio.

Asimismo, la restauración integral de la fachada permitirá recuperar su imagen original y se protegerá la estructura frente a las humedades.

La consejera Carmen Conesa visitó este lunes las obras junto a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, las obras de rehabilitación y subrayó el "carácter histórico, social y cultural" que representa el edificio. "La Real Sociedad Económica sigue siendo, casi dos siglos después, un espacio imprescindible para la actividad cultural, educativa y social de Cartagena. Con esta intervención se mantendrá esta función histórica y mejorará la accesibilidad para garantizar a cualquier persona su acceso", afirmó la consejera.

La actual sede fue inaugurada en 1876 y proyectada por el arquitecto Carlos Mancha. El edificio es un ejemplo de academicismo tardío, sobrio y proporcionado, articulado en tres plantas y cinco ejes compositivos.

Destacan su fachada principal, el balcón corrido de la planta noble, los relieves de Mercurio, Minerva y Hércules, así como el reloj y el escudo de la institución que coronan el conjunto.

En su interior sobresalen la escalera central, con cerrajería de forja y peldaños de mármol bajo, un lucernario de vidrio y acero y la biblioteca, que conserva ejemplares fundamentales para la historia de Cartagena.

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena, fundada en 1833 por Real Cédula de Carlos III, ha mantenido desde entonces una labor ininterrumpida en favor de la formación y la cultura en la ciudad.

A lo largo de su historia, sus instalaciones han acogido instituciones tan relevantes como la Escuela de Capataces de Minas (1883), el incipiente Museo Arqueológico (1894), la Escuela Superior de Industria (1901), las Colonias Escolares de Carrascoy y Santa Pola (1907) o el Conservatorio de Música y Declamación (1925), entre otras entidades y proyectos de carácter social.

Su destacada trayectoria le valió, en 1918, el reconocimiento de Sociedad Benéfica Particular, distinción que subraya su compromiso con el desarrollo cultural y educativo de Cartagena. La sede continúa siendo un espacio de referencia para numerosas entidades que desarrollan en ella actividades culturales y formativas.