Cartagena celebra este jueves las primeras 'Preuvas universitarias' en la explanada del puerto

El Ayuntamiento de Cartagena celebra este jueves, 18 de diciembre, a partir de las 22.00 horas, las primeras 'Preuvas Universitarias' en la explanada del puerto, organizadas por el Ayuntamiento con la colaboración de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), UCAM Cartagena, ISSEN y la Autoridad Portuaria.

"Desde el Consistorio seguimos trabajando para impulsar a Cartagena como ciudad universitaria. Por primera vez, con todas las universidades estamos diseñando una hoja de ruta para que los estudiantes vivan y disfruten de nuestro municipio y se impliquen en la vida social y cultural de Cartagena", ha explicado el concejal de Educación, Ignacio Jáudenes.

"Hemos preparado las 'Preuvas universitarias' como evento lúdico y navideño, coincidiendo con la mayoría de fin de exámenes para que los estudiantes compartan y celebren este fin de año adelantado", ha añadido.

El evento arrancará a las 22.00 horas y contará con Shira Fussion DJ, quien ofrecerá selección musical con temas más actuales. Hasta las 23.00 horas se celebrará una hora lunática, que contará con animación, glitter y otras sorpresas, y la sesión Dj continuará hasta las campanadas.

Además, para despedir el 2025, se repartirá cotillón y las tradicionales uvas de la suerte.

Los asistentes podrán consumir en diferentes puestos de comida y bebida, ya que el espacio contará con una variedad de food trucks, así como diferentes barras, que estarán en funcionamiento durante todo el evento.