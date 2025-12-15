Así son los visitantes del Teatro Romano de Cartagena: 247.000 personas este año, un 53% extranjeros y un 26% en grupo

El Teatro Romano de Cartagena y su museo han superado desde su apertura en 2008 hasta el pasado 9 de diciembre los 3.122.374 de visitantes acumulados, de los cuales 247.081 recorrieron las instalaciones este año.

El mayor número de los visitantes recibidos a lo largo de 2025 fueron individuales, un 74%, frente al 26% grupales. Entre estos destacan los grupos de cruceros, que suponen un 50%, los de escolares, un 25%, y los de la tercera edad, un 22%.

En cuanto a la procedencia, más de la mitad, el 53%, fueron visitantes extranjeros, de los cuales un 40% procedían del Reino Unido, un 10% de Francia, el 9% de Alemania y el 7% de Estados Unidos.

De los visitantes nacionales, un 33% provenían de la Región de Murcia, un 17% de la Comunidad Valenciana, un 15% de Madrid y un 9% de Andalucía.

Estos datos se dieron a conocer este lunes en la reunión del Patronato, que se celebró con la asistencia de la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo.

Restauración del Pórtico

En septiembre de este año comenzó la ejecución del nuevo proyecto de excavación, restauración y puesta en valor del Pórtico Post Scaenam del Teatro Romano, sector central y oriental, presentado por el Ayuntamiento de Cartagena a la convocatoria de fondos Next Generation dentro del programa de mejora de la competitividad turística y dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico, que contó con una subvención de 2.196.345 euros.

El objetivo de la intervención es dar continuidad a la recuperación iniciada en el sector occidental del pórtico, realizada en 2023, para ampliar la visión global del conjunto arquitectónico del monumento, su restauración y puesta en valor.

El Porticus Post Scaenam se encuentra en la parte posterior del edificio escénico, y es un gran espacio público de planta cuadrangular, con doble galería porticada, que rodea un espacio central ajardinado, planificado en el mismo proceso constructivo del edificio teatral romano.

El nuevo proyecto, además de la excavación arqueológica, la restauración y consolidación de las estructuras, contempla la recuperación del espacio verde central, así como la mejora de la accesibilidad para su visita, la musealización y puesta en valor.

Los trabajos de restauración se han iniciado en la denominada 'basilica oriental', así como en el paramento de 'opus caementicium' de la cripta del pórtico. En paralelo, han comenzado los trabajos de excavación arqueológica de la zona central sur del pórtico, donde en estos momentos se documentan las cimentaciones del abigarrado barrio construido a finales del siglo XIX y XX sobre el llamado Barrio de Pescadores.

Todo ello se refleja desde el punto de vista arqueológico por la presencia de numerosos pozos ciegos, arquetas, pozos de agua, aljibes, canalizaciones y viejos trazados viarios. Entre ellos destaca la localización de una bodega del siglo XIX con seis tinajas cerámicas.