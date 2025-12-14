La desidia se hace crónica en Elcano y los padres confían en su arreglo en 2026

Hay quien pide de regalo navideño un libro, otros una consola o un pijama. Los padres de los alumnos del IES Juan Sebastián Elcano, ubicado en la carretera de Tentegorra, piden sin embargo a la consejería de Educación de la Región de Murcia que ejecute las actuaciones necesarias para subsanar las deficiencias que presenta el centro al que acuden a diario más de 1.000 personas: unos 800 alumnos y 200 profesores.

Una de las puertas del centro educativo. | L.O.

Si bien confían en que este 2026 traiga consigo por fin las actuaciones previstas, «tuvimos una reunión con la Dirección General de Centros en Murcia, acompañando el equipo directivo, y en principio parece que entienden la urgencia y el malestar por parte de las familias por cómo están las infraestructuras», informaron a esta redacción fuentes de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de Elcano.

«Como el abandono lleva muchos años, se han ido acumulando, pero no son grandes obras. Al final es el mantenimiento ordinario, como la sustitución de las ventanas. Son obras muy sencillas porque no necesitamos una gran reforma, sino el mantenimiento. Hay una promesa de que eso se va a cambiar», explicaron esperanzados en que por fin se realicen los trabajos necesarios para poner las instalaciones a punto y en perfectas condiciones para profesores y alumnos.

Aunque no hay zonas clausuradas, «el salón de actos no se usa. Lo que le queremos pedir al 2026, es el compromiso de que se van a ir arreglando paulatinamente todos los desperfectos», insisten.

Precisamente el estado del techo de el salón de actos fue una de las quejas que llevó el partido socialista a los plenos del Ayuntamiento y de la Asamblea Regional en mayo: «está completamente destrozado, con goteras, techos desconchados y sillas rotas, entre otros desperfectos. Un absoluto despropósito», denunció en ese momento la concejala Isabel Andreu.

Desde el AMPA apuntaron que «la zona, por ejemplo, donde se dan las clases de FP está súper reformada, hay un cambio que parece que estás en otro centro».

Otra de sus principales preocupaciones son los accesos al centro, «nos preocupa la seguridad porque confluyen nueve autobuses. De lunes a viernes ahí entran los automóviles de los profesores, los coches de los padres que llevan a los alumnos, los autobuses y alumnos que van en patinetes y motocicletas. No está preparado para eso».

Si bien cabe destacar que en concreto, en lo que respecta a los accesos al centro, la competencia para actuar, así como para regular el tráfico en las horas punta, la tiene el Ayuntamiento de Cartagena.

Asimismo, destacaron que la necesidad de arreglar los desperfectos en las instalaciones contrasta con una «maravillosa calidad educativa, los alumnos se van encantados». Explicaron además que son muchas las familias que eligen llevar a sus hijos a este centro educativo en el que además se imparte formación profesional en ramas como comercio y sanidad.

Comentaron que el centro dispone de un aula abierta, que no todos los institutos la tienen porque es muy difícil integrar las necesidades del alumnado con necesidades especiales dentro de un instituto de estas dimensiones y «lo han hecho fenomenal y incluso han hecho un mercadillo de arte navideño. Contrasta la calidad humana con los exteriores».

Azulejos rotos

Entre los desperfectos que necesitar ser reparados en la planta baja se encuentran algunas persianas, ventanas, la pintura de las paredes y el cableado que está colgando, entre otras.

Asimismo, los pasillos de la entrada y de la planta bajan tienen paredes con desconchones, les faltan los embellecedores a algunos interruptores, hay azulejos rotos y algunas luces no funcionan.

En la primera planta la situación es similar, además en varias aulas de ambas plantas las mesas y las sillas están deterioradas, incluso algunas de ellas rotas.

En el último Pleno de la Junta Municipal de Canteras el vocal de MC Adrián Conesa preguntó si este organismo «¿tiene conocimiento la presidencia de esta Junta de los plazos que tiene la Consejería de Educación para llevar a cabo estas obras de mantenimiento tan necesarias en el IES Juan Sebastián Elcano?». Asimismo, el PSOE presentó otra cuestión en la misma línea.