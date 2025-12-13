Estudiantes de la UPCT crean un peluche para facilitar la comunicación de menores con enfermedades raras

Una aplicación para detectar síntomas de deterioro cognitivo en pacientes con enfermedades neurodegenerativas, un peluche para facilitar la comunicación de menores con enfermedades raras y sistemas para la lectura accesible para personas ciegas de test de embarazo y de glucómetros para asegurar la correcta autoadministración de insulina. Estos son algunos de los proyectos que han presentado este viernes estudiantes de primer curso del grado en Ingeniería Biomédica de la UPCT en el marco de un proyecto de co-creación en salud y discapacidad.

Los retos abordados por los alumnos reflejan problemáticas reales del día a día de distintos colectivos implicados: desde mejorar la adherencia a la medicación, los bloqueos de la marcha y la práctica de ejercicio en personas con Parkinson, hasta apoyar los problemas de memoria, la sensibilidad al calor y las alteraciones visuales en personas con esclerosis múltiple.

También se han trabajado desafíos clave para la autonomía de las personas con discapacidad visual, como la lectura accesible de test de embarazo, la autoadministración segura de insulina o el acceso no visual a los sistemas de turnos en edificios públicos.

En el ámbito de la discapacidad física, se han planteado soluciones para facilitar la movilidad con sillas de ruedas eléctricas en entornos urbanos, la autonomía en el aseo personal y el peinado sin ayuda.

Además, se han abordado retos transversales como la comunicación inclusiva en personas con enfermedades raras y la detección temprana de la vulnerabilidad, la soledad y el deterioro cognitivo en personas mayores que viven solas o cuidan a personas dependientes.

“En esta experiencia de Aprendizaje-Servicio, el alumnado ha trabajado de manera colaborativa con asociaciones de pacientes para detectar necesidades reales no cubiertas y transformarlas en propuestas de solución con impacto social”, explica el profesor Joaquín Roca.

El proyecto cuenta con la colaboración del Servicio Murciano de Salud, cuyo responsable de Innovación, Gorka Sánchez, participará en el acto aportando la visión estratégica del sistema sanitario regional, así como del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena (CEEIC), a través del programa CreceStartup Health University.