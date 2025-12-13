Declaran la ciudad de Cartagena como ‘Lugar de Memoria’ por su singular relevancia durante la guerra y la dictadura

Cartagena será declarada como “Lugar de Memoria” por su singular relevancia durante la guerra y la dictadura, aceptando el Gobierno de España la petición de Francisco Lucas.

“Hay motivos históricos, sociales y políticos más que justificados. Pero, sobre todo, existe el deber moral de hacer justicia. De devolver la dignidad a quienes en esta ciudad se sacrificaron por nuestra libertad”, ha planteado el delegado del Gobierno durante su intervención en el acto de homenaje a los republicanos que tuvieron que marcharse al exilio desde el Puerto de Cartagena.

“Cartagena es historia fundacional de España. Pero la historia, a veces caprichosa e interesada, ha arrinconado uno de los episodios más trágicos y decisivos de nuestra historia contemporánea. Y hoy estamos aquí para asumir esa responsabilidad que nadie quiso asumir. La de recordar, para no olvidar. Y no podemos olvidar que desde estos muelles partieron al exilio miles de compatriotas entregados a la defensa de la legalidad republicana, de la libertad y de sus propias vidas”, ha añadido durante el acto celebrado esta mañana, en el que se ha instalado una placa conmemorativa junto al antiguo Club de Regatas.

Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática ha destacado que el Puerto de Cartagena es un lugar cargado de historia y simbolismo, y ha manifestado su orgullo por participar en el homenaje a todos los republicanos y republicanas que tuvieron que exiliarse desde estos muelles.

“Se exiliaron porque les esperaba una durísima represión, la cárcel, los paredones de fusilamiento, la estigmatización y el olvido. Por eso, recojo las palabras que me ha lanzado el Delegado y vamos a iniciar toda la tramitación para declarar Cartagena ciudad de memoria democrática”, ha confirmado.

Martínez López ha indicado que se colocarán placas en distintos lugares de la ciudad. “Porque no solo hay un lugar de memoria, hay muchos lugares de memoria en Cartagena, y van a ser hitos que permitan constituir itinerarios que cuenten lo que pasó y cómo se resistió aquí, lo que va a contribuir a que se conozca la historia y a crear conciencia de que la libertad fue conquistada”, ha añadido.

Con esta futura declaración se reconocerá que en Cartagena se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva. Todos ellos vinculados a la memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra, la Dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos.

Martínez López ha indicado que, además de los hechos mencionados, dicho reconocimiento como Lugar de Memoria obedecerá también al papel esencial de la ciudad en acontecimientos históricos de primera magnitud, como la Guerra de la Independencia, la Insurrección Cantonal o la propia Guerra Civil.