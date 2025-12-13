Las columnas del Teatro Romano y el paisaje del oeste de Cartagena acogen el nacimiento de Jesús en un belén a tamaño real

Un gran belén a tamaño real lleva el nacimiento de Jesucristo hasta las antiguas Puertas de Madrid, entre la calle del Carmen y la Plaza de España. Este viernes por la tarde el concejal de Cultura, Ignacio Jáudenes, fue el encargado de inaugurar esta recreación gigante, una de las novedades en la programación navideña de este año, en un acto que contó con el concierto de la soprano Inés Ananda y Coral Discantus, para deleite de las decenas de asistentes.

Para representar el nacimiento que marcó la historia de la humanidad se han colocado dos columnas de grandes dimensiones, a imitación de las del Teatro Romano de Cartagena, entre las cuales se han colocado las figuras de la Virgen María, San José y el niño, arropados por la mula y el buey, acompañados por dos pastores, mientras que el paisaje es un recuerdo a la zona oeste del municipio.

Se trata de "un nuevo espacio navideño con la escena del Nacimiento como protagonista para recordarnos en estos días tan especiales lo que realmente celebramos, que es el milagro de la vida y la llegada de Jesús", apuntó Jáudenes.

Una de las ventajas de este Nacimiento es que los visitantes podrán disfrutarlo las 24 horas del día, al ubicarse en la vía pública, además por la noche estará iluminado.

La tradición belenista del municipio queda patente con la instalación de un total de 24 belenes en los diferentes barrios y diputaciones del municipio. A estos se sumará el que ya luce en el vestíbulo del Palacio Consistorial, realizado por la Asociación de Belenistas de Cartagena, y que recrea una de las antiguas puertas de Cartagena, concretamente Las Puertas del Muelle y las de Santa Catalina, y el belén municipal que se puede ver en la Plaza San Francisco hasta el 6 de enero de diez de la mañana a diez de la noche.

Este viernes también abrió sus puertas el Mercadillo navideño de artesanía ubicado en la Plaza Juan XXIII. Este espacio se podrá visitar de 11.00 a 14.00 horas y de 17:00 a 21:00 horas hasta el día 5 de enero. Los visitantes podrán adquirir sus regalos navideños en 14 puestos de artesanía. Las casetas de madera con decoración navideña colocadas en el centro de la plaza transportan a los visitantes a un auténtico pueblo navideño. De hecho desde Cultura se han inspirado en los mercadillos de centro europa para crear este ambiente único en el que se conjugan artesanos y belenistas. La decoración de la zona se completa con una corona luminosa gigante y ramas led en las ramas de los árboles.

Cambios en las fechas de los mercadillos ambulantes

Con motivo de la coincidencia de los días habituales de celebración de diversos mercadillos de venta ambulante del municipio de Cartagena con las festividades de Navidad, Año Nuevo y Reyes, se realizarán cambios y aperturas extraordinarias para facilitar las compras navideñas.

En concreto durante el mes de diciembre, el mercadillo de Ribera de San Javier, además de su habitual celebración de los miércoles, ampliará sus días de apertura, celebrándose excepcionalmente los sábados 13, 20 y 27 de diciembre.

Asimismo, debido a que sus fechas habituales coinciden con los festivos de Navidad, Año Nuevo y Reyes, los mercadillos de Los Dolores, La Palma, La Aljorra y Ribera de San Javier se adelantan al día inmediatamente anterior, quedando establecidas las nuevas fechas de celebración en los días 24 y 31 de diciembre, mientras que en El Albujón, Los Belones y Barrio Peral tendrá lugar el día 5 de enero.