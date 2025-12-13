El área comercial San Fernando en Cartagena sortea 40 premios esta Navidad
Cada uno de los más de veinte comercios adheridos a la iniciativa sorteará dos regalos entre sus clientes con un valor mínimo de 50 euros
El área comercial San Fernando de Cartagena pone en marcha dos sorteos, coincidiendo con Navidad y Reyes Magos. Una veintena de comercios ofrecerán 40 regalos, con un valor mínimo de 50 euros, entre sus clientes. La iniciativa, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, ya está en marcha y los usuarios obtendrán una participación por compras superiores a 20 euros.
La concejal de Comercio, Belén Romero, explicó que esta iniciativa "está en sintonía con la estrategia de dinamización del comercio local que desarrollamos desde el gobierno municipal". El objetivo es "animar a cartageneros y visitantes a que compren siempre, y especialmente en estas fechas navideñas, en establecimientos que contribuyan al comercio de proximidad", añadió.
En concreto, participan una veintena de establecimientos de las calles San Fernando, Parque San Vicente y Morería, callejón de San Esteban y callejón de La Tahona. "Cada comercio sorteará dos regalos, uno en Navidad y otro en Reyes, los usuarios rellenarán sus datos y llamaremos a la persona que gane cada sorteo", detalló Encarna Boj, responsable de uno de los establecimientos participantes.
- El 5º buque ‘Cartagena’, capaz de todo
- 28 tesoros en peligro: el inventario rojo del patrimonio cartagenero
- Estos son los mejores planes para disfrutar del Puente de la Constitución en Cartagena
- Defensa reformará el comedor de la estación de la Algameca en Cartagena
- MC, tras el rechazo al 'Camino de Alatriste': 'Un insulto a Cartagena y a Arturo Pérez-Reverte
- Carreteras cortadas este jueves y viernes en Cartagena por las obras de la nueva rotonda
- Un hostelero de Vox y el presidente de Estación Náutica entran a las Juntas Municipales de Los Belones y La Manga en Cartagena
- La Nao Victoria pasará la Navidad en Cartagena