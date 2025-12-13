El área comercial San Fernando en Cartagena sortea 40 premios esta Navidad

El área comercial San Fernando de Cartagena pone en marcha dos sorteos, coincidiendo con Navidad y Reyes Magos. Una veintena de comercios ofrecerán 40 regalos, con un valor mínimo de 50 euros, entre sus clientes. La iniciativa, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, ya está en marcha y los usuarios obtendrán una participación por compras superiores a 20 euros.

La concejal de Comercio, Belén Romero, explicó que esta iniciativa "está en sintonía con la estrategia de dinamización del comercio local que desarrollamos desde el gobierno municipal". El objetivo es "animar a cartageneros y visitantes a que compren siempre, y especialmente en estas fechas navideñas, en establecimientos que contribuyan al comercio de proximidad", añadió.

En concreto, participan una veintena de establecimientos de las calles San Fernando, Parque San Vicente y Morería, callejón de San Esteban y callejón de La Tahona. "Cada comercio sorteará dos regalos, uno en Navidad y otro en Reyes, los usuarios rellenarán sus datos y llamaremos a la persona que gane cada sorteo", detalló Encarna Boj, responsable de uno de los establecimientos participantes.