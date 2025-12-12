Giménez Gallo hace balance de 2025: el año "horrible" de Arroyo frente a la "extrema" Cartagena de MC

"Un año horrible". Así definía el líder de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, el 2025 del gobierno local políticamente hablando. El portavoz municipal hizo una lista de diez puntos, que a su entender compilan los asuntos más destacados de este año: "lo que más nos preocupa, lo que ha sido para Cartagena, que a Noelia Arroyo le vaya mal o que su gestión sea mala lo que hace es repercutir en el día a día y en la vida de todos los cartageneros".

El primero de ellos es el intento de moción de censura junto a dos concejales de Vox, que desveló La Opinión en enero, "es tan sencillo como comprobar quién va de lado de Antelo, como reconocieron el propio Pleno Municipal: Diego Salinas, Beatriz Sánchez del Álamo y Diego Lorente, y quién no va: Gonzalo López Pretel, que es el que consiguió evitar que sus compañeros siguieran adelante con aquella moción de censura, pero es una debilidad que ha llegado hasta hoy".

"No tenemos presupuestos, no tenemos Plan General, estamos pendientes de muchas cosas porque desde el principio del año se ha demostrado la debilidad de Noelia Arroyo al frente de su propio Gobierno", apuntó Giménez Gallo.

Otro de los asuntos más polémicos del año ha sido la devolución de varias subvenciones europeas, "porque la Oficina de Fondos Europeos ha conseguido obtener ayudas para gestionar muchos asuntos para nuestro municipio, tanto que es la única fuente de ingresos que tiene el Ayuntamiento, pero ha sido capaz de perderlos".

"El interventor municipal le ha pedido un Plan de Acción a la alcaldesa y le ha dicho que tiene que explicar por qué el Ayuntamiento contrata sin control, por qué paga reparos de forma sistemática, por qué no salen los contratos y, sobre todo, por qué hay facturas en los cajones. Esa es la realidad de la gestión de Arroyo, que no tiene concejal de Hacienda: tiene un concejal de Cultura que firma en Hacienda", incidió el líder de MC sobre la realidad económica del Consistorio.

El cuarto punto al que hizo referencia fue la inseguridad del municipio, "este año hemos visto patrullas vecinales en barrios y diputaciones". En concreto adelantó que los vecinos de Tentegorra y el Polígono de Santa Ana se suman a la medida ya tomada por los de La Aljorra y comenzarán a realizar patrullas vecinales para evitar los robos, lo que "demuestra que Cartagena tiene un problema de seguridad que el gobierno local es incapaz de atajar".

Respecto a la falta de mantenimiento que adolece el municipio, sobre todo en barrios y diputaciones, según señaló "no pedimos que las calles estén todas limpias siempre y a todas horas, pero lo cierto es que las concesionarias no hacen su trabajo. Es insuficiente el control municipal. Las calles están sucias, los jardines están descuidados y los autobuses son insuficientes, alguien tendrá que responder de esta cuestión".

Como ejemplo, mencionó que el Ayuntamiento haya pagado un millón de euros por el mantenimiento de la subida de Tentegorra hacia el parque Rafael de la Cerda, conocido popularmente como los canales, "cuando no se estaba haciendo, han estado pagando durante 19 meses a la empresa de jardines por mantener un espacio que la empresa de jardines no mantenía, porque es obvio que es de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, que los únicos que no lo sabían debían ser los miembros del gobierno de Arroyo".

"Somos un municipio con un modelo fallido, con improvisación y, tristemente, sin vivienda. Somos un municipio sin grúas. En Cartagena es extraño ver que se está haciendo un edificio, eso es el reflejo de una política urbanística errática", apuntó el líder de MC.

"Un plan para romper Cartagena"

Respecto a la descentralización, "entendemos que su plan para romper Cartagena va avanzando". Giménez Gallo explicó que "pedimos el extracto de los presupuestos para comprobar que se había ejecutado del presupuesto de cada una de las Juntas Municipales y para nuestra sorpresa nos contestó el departamento de descentralización que no existían presupuestos de cada una, que la gestión era directa por parte de la concejal de descentralización".

"Francisca Martínez está disponiendo del dinero de las juntas municipales sin control, porque no existen presupuestos diferenciados de cada junta municipal y se está llevando el dinero en general a grandes contratos como el de asfaltado", criticó añadiendo que las nuevas juntas se están creando sin presupuesto.

Por último, señaló que "Arroyo tiene una falta de interlocución enorme. Desde el principio del mandato MC planteó que si quería tratar los grandes temas de Cartagena, ahí estaba MC".

Giménez Gallo concluyó haciendo referencia al momento de polarización política que vive el país señalando que "somos de extrema Cartagena. MC es la extrema Cartagena, lo va a seguir siendo y lo van a seguir padeciendo porque les molesta hablar de Cartagena".