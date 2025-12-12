Fuga de embarcaciones de Cartagena por los recortes en la pesca

El patrón mayor de la cofradía de pescadores de Cartagena, Bartolomé Navarro, junto al resto de sus homólogos regionales, mantuvo este viernes una reunión con la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira. Este encuentro coincide con la celebración en Bruselas del Consejo de Ministros de Pesca de la UE (Agrifish), donde se negocian las cuotas pesqueras para el próximo año 2026.

Navarro señaló que desde la Región de Murcia piden que les dejen pescar unos 180 días, para que "por lo menos sea viable la pesca en nuestra Región y que no desaparezcan más embarcaciones".

Según los últimos informes de la Comisión Europea, "quieren dejarnos 9,7 días para el 2026. Es una cifra irrisoria, no sé cómo nos vamos a mantener", cuestionó.

Alertó de que "si nos dejan esos días, vamos a pescar los 9,7 días y vamos a parar la flota y después que traigan pescado de Argelia y de Marruecos, que es lo que están haciendo. Desde que empezaron las restricciones de 2020, Argelia ha aumentado su flota pesquera un 300%. Los argelinos están llamando a todas las cofradías del Mediterráneo para comprar los barcos de arrastre de nuestro Mediterráneo".

Sin embargo, apuntó que la Secretaría General de Pesca, el día 26 de octubre, les confirmó que el IEO (Instituto Español de Oceanografía) había evaluado los caladeros de Mediterráneo y que habían obtenido informes muy favorables: "Los caladeros de Mediterráneo están bien, tienen buena salud, se han mejorado bastante".

En concreto, detalló que algunas especies como la pescada y la pescadilla han mejorado un 80%, y "no es el momento para quitarnos más días, ya estamos muy mal". Este año han trabajado 131 días.

El también presidente regional de las cofradías señaló que en la Cofradía de Cartagena había siete embarcaciones de arrastre, mientras que a día de hoy solo hay cuatro, porque "tres se han vendido a otras comunidades".

"Está claro que si caen los arrastreros, las cofradías van a caer. No solo van a caer miles de puestos de marineros y armadores, sino también miles de puestos de trabajo que hay en las cofradías en todo el Mediterráneo", vaticinó.

Reunión celebrada este viernes en Cartagena / Iván Urquízar

Por su parte, Rubira anunció que el Gobierno regional destinará 400.000 euros en ayudas a las cofradías de pescadores de la Región de Murcia.

Una línea de ayudas que, indicó la consejera, "están destinadas a mitigar la compleja situación que atraviesan las cofradías, condicionadas por el aumento de costes, la reducción de los días de actividad y la caída de precios".

Rubira subrayó que "es imprescindible garantizar la actividad diaria de nuestros pescadores", añadiendo que "el Gobierno regional está al lado de nuestras cofradías y de todas las familias cuya vida depende de esta actividad esencial para el desarrollo económico de la Región de Murcia".

La responsable regional de Pesca incidió en que "hay que seguir apoyando a nuestras cofradías, a la flota de arrastre y a las familias que dependen de este sector esencial", añadiendo que, "el esfuerzo pesquero que se ha realizado en los últimos años ha sido muy importante. Los pescadores han modificado sus artes de pesca, han incorporado tecnología y nuestra flota es hoy más respetuosa con el medio marino".

"Vamos a tocar a 100.000 euros cada cofradía, nos hace mucha ilusión porque la verdad que nos hace mucha falta. Las cofradías se mantienen de la pequeña comisión que le cobran a los compradores y a las embarcaciones, y si no fuera por la ayuda de la alcaldesa de Cartagena, que todos los años nos da un dinero, y por el presidente López Miras, esta cofradía hubiera cerrado ya hace por menos dos años", señaló Navarro.