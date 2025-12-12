El Conservatorio de Música de Cartagena: clases en el Ben Arabí y una ampliación que no llega

Unos 800 alumnos y casi 100 profesores esperan unas instalaciones acordes a sus necesidades. Este jueves el Partido Cantonal de Cartagena denunció que "acaba el año y la Comunidad Autónoma incumple de nuevo con la ejecución de sus propios presupuestos para este año con Cartagena. Una vez más".

En concreto, se refieren a que aunque la Consejería de Educación y Formación Profesional incluyó la redacción del proyecto arquitectónico de ampliación del Conservatorio de Cartagena en sus cuentas de 2025, "por fin y después de muchos años de promesas al respecto, la directora del centro, María José Castaño, confirmó al Partido Cantonal que no ha recibido ninguna información sobre el inicio de esta licitación".

Según el Partido Cantonal, la falta de espacio en el Conservatorio de Cartagena obliga a la utilización de aulas del vecino IES Ben Arabí, "en una anomalía que excede la intromisión en otro centro". Según ha conocido la formación, el propio Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Educación ha emitido ya varios informes desfavorables por problemas de contaminación acústica en el instituto que presta sus clases.

Esperando la especialidad de danza

"Hace más de una década que profesores y padres del Conservatorio de Cartagena sufren el déficit de aulas del actual edificio de la calle Jorge Juan. Situación que estrangula durante demasiado tiempo el crecimiento de la institución académica", señalaron desde el partido liderado por Antonio Conesa.

La directora, María José Castaño, espera por ejemplo la concesión de la especialidad de danza que, en la actualidad, resulta inviable porque el inmueble precisa de habitáculos de un mayor tamaño necesarios para la impartición de estos estudios, "en este mismo sentido, más de un centenar de estudiantes que solicitan matrícula cada principio de curso obtienen la negativa por respuesta por estos problemas de sitio".

Cerca de ochocientos alumnos y una plantilla de 98 profesores utilizan las instalaciones del Conservatorio cartagenero y las clases que ocupa en el contiguo IES Ben Arabí, en los cuarenta grados que asume el centro entre enseñanzas elementales de cuatro años y profesionales de seis años.

Esta institución académica celebra de hecho este año su centenario. El año 1996 fue también un momento crucial con el estreno de su actual sede, con capacidad para sOlo trescientos alumnos pese a la ocupación actual, y en 2000 alcanzó su catalogación como Conservatorio Profesional de Música.