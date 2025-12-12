Los Belones, Los Nietos e Islas Menores ya tienen su Junta Municipal en Cartagena

Cartagena ya cuenta con un nuevo organismo de descentralización, la Junta Municipal de Los Belones, que se constituyó este jueves durante la sesión celebrada en el local de la Asociación de Vecinos, donde tomaron posesión los nueve vocales que la integran.

Su primer presidente será el vocal del PP Pedro Martínez Meroño, al que acompañan como parte de la misma otros tres vocales del PP, que son Pablo Antonio Guardiola Alcaraz, María José Guirao Cánovas y María Jesús González Pallarés.

En representación del PSOE, tomaron posesión dos vocales, Juana Rivas López y Ana María Alcaraz Roca. Por parte de VOX, otros dos vocales, Alfonso Benzal Campillo y Daniel Pisa García. Y por MC un vocal, José Manuel Valls Arqués.

El ámbito de actuación de la Junta Municipal de Los Belones abarca los territorios de Los Belones, Los Nietos e Islas Menores, con 6.271 habitantes. Al acto de constitución de la misma asistió la alcaldesa, Noelia Arroyo, junto a la edil de Participación Ciudadana, Francisca Martínez, los portavoces municipales, Ignacio Jáudenes, Jesús Giménez Gallo y Gonzalo López Pretel, así otros miembros del gobierno y la corporación municipal.

Con esta son ya 14 las Juntas Municipales constituidas en Cartagena, estando prevista la creación de otras ocho más hasta llegar a 22, que son las de Ensanche, De Peral, San Antón-San Félix, Casco Antiguo, Canteras, Santa Ana, La Manga-Cabo de Palos y Barrio de la Concepción.

Las Juntas Municipales son los foros de decisión de las actuaciones municipales en su zona de influencia, instituciones de convivencia y autogobierno reconocidas por sus habitantes como instrumento de participación en el conjunto de la vida municipal.