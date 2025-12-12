La apertura del mercado Navideño y otros planes para este fin de semana en Cartagena

Cartagena continúa con su magia por Navidad con una amplia oferta de planes para este fin de semana, hasta el 14 de diciembre. Este viernes, día 12, se abrirá el mercado artesanal organizado por Cultura, que contará con diversos puestos en los que adquirir productos para estas fiestas hechos a mano hasta el próximo 5 de enero, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. Toda la información de los espacios y las actividades está disponible en www.navidad.cartagena.es.

Asimismo, el auditorio El Batel ha programado el concierto de Medina Azahara este sábado, a las 21:00 horas; mientras que el Teatro Circo Apolo de El Algar contará con la hipnosis de Aryel Altamar o el espectáculo familiar Ohana, un tributo a Lilo & Stich. La música también estará presente con la gala por el XX aniversario de Cartagena Por la Caridad de este viernes, el concierto de la Orquesta Sinfónica en Santa María de este sábado o el III Ensayo solidario de Tambores Quillo este domingo en la barriada San Ginés.

Toda la programación cultural, incluida la que se lleva a cabo en barrios y diputaciones con el programa Cultura Cercana, está disponible en el apartado Agenda Ciudad de la web municipal www.cartagena.es; así como en la guía desarrollada por Cultura.

VIERNES, 12 de diciembre

Cartagena, mágica en Navidad

Mercado navideño de artesanía en la plaza Juan XXIII, de 11 a 14 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Concierto de la soprano Inés Ananda y Coral Discantus, a las 19:30 horas, en las antiguas Puertas de Madrid. Esta actuación servirá para inaugurar el belén a tamaño real que se ha instalado en este espacio de la ciudad.

Esta actuación servirá para inaugurar el belén a tamaño real que se ha instalado en este espacio de la ciudad. Concierto navideño Cuarentuna de Cartagena, a las 20:00 horas, en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús (San Diego)

Gala solidaria XX aniversario Cartagena por la Caridad, a las 18:30 horas, en El Luzzy. Los artistas que participaran son la cantante Lydia Martín, Abel Magia, Lola Cayuela y Miguel Alcantud, y el grupo musical unionense “El Sitio de mi Garaje”. El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena. Las entradas cuestan 10 euros y se pueden adquirir en las sedes de ASTUS, y la Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga crónica de Cartagena y Comarca (AFIBROCAR), entidades a las que se destinará el dinero recaudado.

Hipnosis de comedia, con Aryel Altamar, a las 20:00 horas, en el Teatro Circo Apolo de El Algar. Durante el espectáculo, el público vivirá 70 minutos de espectáculo dinámico con trucos hipnóticos, escenas increíbles y sorpresas inesperadas. Cada uno puede elegir entre subir al escenario o disfrutar de lo que sucede desde su asiento, pero las impresiones prometen ser igualmente intensas. Entradas en www.teatroapoloelalgar.es

SÁBADO, 13 de diciembre

Cartagena, mágica en Navidad

Mercado navideño de artesanía en la plaza Juan XXIII, de 11 a 14 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Concierto de coro y banda infantil, a las 12:00 horas, en la plaza del Ayuntamiento.

Concurso de villancicos de la Cofradía del Resucitado, a las 18:00 horas, en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy.

Visita guiada a la exposición El ritmo del Mar y recital musical, a las 11:30 horas, en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. La artista Gema Palacios realizará una visita guiada por su muestra fotográfica, en la que que captura algunos de los mejores paisajes costeros de Cartagena y otras zonas de la Región. El evento contará con la actuación del grupo cartagenero WAVE, que ofrecerá un recital interpretando algunos de sus temas, que cuentan con influencias muy variadas, desde el power pop, surf, 70´s, 80,s, folk, hasta el rock progresivo o world music. Entrada libre, hasta completar aforo.

Actividad familiar Feliz Navidad, Bona Saturnalia, a las 11:30 horas, desde el Museo del Teatro Romano. Con esta propuesta, los visitantes conocerán cómo celebraban los romanos las fiestas de las Saturnales que coinciden en el tiempo con nuestras Navidades. A continuación se realizará el recorrido por las Salas del Museo y la actividad finalizará en el Teatro Romano. Entradas en www.puertodeculturas.cartagena.es

Actividad familiar Saturno y la fiesta del sol invencible, a las 11:30 horas en el Museo del Foro Romano. Los más pequeños de la familia, se convertirán en príncipes por un día. Acompañados de los dioses Saturno y Fortuna viajarán a la antigua Carthago Nova saboreando bollitos de miel recién hechos. Los niños jugarán como lo hacían los niños hace dos mil años con juguetes romanos en entornos milenarios y realizarán una figurilla de barro para regalarla a sus seres queridos. los visitantes podrán conocer cómo estas fiestas evocaban la fuerza generadora de la tierra, brindado con un delicioso vino dulce. Entradas en www.puertodeculturas.cartagena.es/

Ruta guiada con paseo en barco 'Cartagena Romana y Mediterránea', a las 11:30 horas, desde el Museo del Teatro Romano. El itinerario comenzará en el Teatro, donde se reflejó el poder de Roma para continuar por el Museo del Foro, la Pompeya española, donde se encuentran las Termas, majestuosos edificios con pinturas y lugares sagrados, como el santuario de Isis y Serapis. Y como Cartagena no se puede explicar sin el tener cerca el mar, esta ruta finaliza en un paseo en barco por la bahía por donde navegaron fenicios, griegos, cartagineses y romanos. Entradas en www.puertodeculturas.cartagena.

Fútbol Sala. Jimbee Cartagena Costa Cálida Vs Manzanares Quesos Hidalgo, a las 13:00 horas, en el Palacio de Deportes. El conjunto cartagenero recibe al equipo de Ciudad Real en una nueva jornada de liga. Entradas en www.jimbee.cartagena.es

Musical familiar Ohana, tributo a Lilo & Stich, a las 17:00 horas, en el Teatro Circo Apolo de El Algar. A lo largo de todo el espectáculo, peques y mayores conocerán la historia en la que el experimento 626, creado por el Doctor Jumba con el objetivo de generar destrucción, escapa y aterriza en Hawái. Allí conoce a Lilo, una niña solitaria que lo llama STITCH. Mientras Jumba y Pleakley intentan capturarlo, STITCH aprenderá el verdadero significado de la “AMISTAD” y de la “FAMILIA”. Entradas en www.teatroapoloelalgar.es

Concierto de la Orquesta Sinfónica de Cartagena, a las 20:30 horas, en la iglesia Santa María de Gracia. La agrupación inicia con este concierto, que contará con la participación de la Coral Discantus, un ciclo denominado Sinfonía del Deseo, con el que realizará cinco conciertos en el municipio hasta el próximo 30 de abril. Entrada libre, hasta completar aforo.

Concierto de Medina Azahara, a las 21:00 horas, en el auditorio El Batel. La banda hace parada en Cartagena en su gira con la que se despedirá definitivamente de los escenarios, poniendo fin a una carrera legendaria que ha marcado el rock andaluz durante más de cuatro décadas. Con un último tour cargado de emoción, titulado "Todo tiene su fin", el grupo se prepara para ofrecer a sus seguidores un adiós inolvidable. Últimas entradas en www.auditorioelbatel.es

Recital flamenco Pastora Galván, a las 21:00 horas, en el restaurante Mare Nostrum del Puerto. Cartagena Jonda, impulsada por la Peña Flamenca de Cartagena Antonio Piñana, con la colaboración del Ayuntamiento, organiza este recital que contará con el baile de Pastora Galván, demarcado a partir de variadas influencias que han sido en su vida. Le acompañarán Paco Iglesias a la guitarra y David 'El Galli' y Miguel Rosendo al cante. Entradas en www.cartagenajonda.com

DOMINGO, 14 de diciembre

Cartagena, mágica en Navidad

Mercado navideño de artesanía en la plaza Juan XXIII, de 11 a 14 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Concierto Unión Musical Cartagonova, a las 19:45 horas, en la parroquia Castrense de Santo Domingo

I Trofeo Roller Cros, de 10 a 17:30 horas, en el pabellón municipal Cabezo Beaza. El evento, organizado por la Federación de Patinaje de la Región y diversos club deportivos, con la colaboración del Ayuntamiento, congregará a más de un centenar de participantes, que buscarán retar al crono con sus mejores marcas en un circuito de obstáculos donde la emoción está garantizada. Entrada libre.

Ruta Lucrecia Prima, Ciudad de Carthago Nova, a las 11:00 horas, desde la Casa de la Fortuna. Un itinerario con el que conocer la vida cotidiana de Lucrecia Prima en la antigua Carthago Nova recorriendo los principales monumentos de la ciudad, desde su casa familiar, la domus de la Fortuna, siguiendo por el foro, el santuario de Isis, tomando un baño relajado en las termas o asistiendo al teatro. Entradas en www.puertodeculturas.cartagena.es

Fiestas en honor a la Virgen de la Luz, a partir de las 11:30 horas, en El Cañar (Tallante). La comisión de fiestas de El Cañar organiza una jornada repleta de actividades como un taller artesanal y degustación de flores de Carnaval, encuentro de cuadrillas de Isla Plana y Tallante, chocolate con bollos y aperitivo popular. A las 13:30 horas, se realizará la misa cantada por la "Rondalla Virgen del Carmen".

Actividad familiar Saturno y la fiesta del sol invencible, a las 11:30 horas en el Museo del Foro Romano. os más pequeños de la familia, se convertirán en príncipes por un día. Acompañados de los dioses Saturno y Fortuna viajarán a la antigua Carthago Nova saboreando bollitos de miel recién hechos. Los niños jugarán como lo hacían los niños hace dos mil años con juguetes romanos en entornos milenarios y realizarán una figurilla de barro para regalarla a sus seres queridos. los visitantes podrán conocer cómo estas fiestas evocaban la fuerza generadora de la tierra, brindado con un delicioso vino dulce. Entradas en www.puertodeculturas.cartagena.es/

III Ensayo solidario de la Asociación Juvenil de Tambores ‘Quillo’, a partir de las 11:30 horas, en el parque García Pagán de la barriada San Ginés. El evento solidario, que cuenta con la colaboración de Juventud, busca recaudar el máximo beneficio para Pupaclown con el objetivo de apoyar su labor. Pupaclown, lleva el teatro del clown al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca que atiende a niños y jóvenes enfermos ingresados como apoyo psicológico, terapéutico y de integración social, extendiendo su apoyo a sus familias y a su entorno social.

Miguel Assal presenta Salvar Vidas, a las 12:00 horas, en el auditorio El Batel. El Agente de Emergencias más viral (con más de 13 millones de seguidores) ofrece este espectáculo en el que enseña a resolver las principales situaciones de emergencia, desmonta mitos, da consejos y claves útiles para que cualquier ciudadano pueda literalmente salvar vidas. Entradas en www.auditorioelbatel.es

Humor. Agustín Jiménez presenta Casi para adultos, a las 19:00 horas, en el Teatro Circo Apolo de El Algar. Este espectáculo ofrece una oportunidad para disfrutar de una actuación en la que el humor y la comedia son los protagonistas, a través del ingenio y la capacidad de Agustín Jiménez para conectar con su público. Entradas en www.teatrocircoapoloelalgar.es

EXPOSICIONES TEMPORALES

Las salas expositivas de la ciudad cuentan con diferentes muestras gratuitas para visitar:

Exposición Qart Hadasht: El sueño de Cartago en Iberia , hasta diciembre de 2025, en el Museo Arqueológico Municipal

, hasta diciembre de 2025, en el Museo Arqueológico Municipal Exposición De la palabra a la emoción, a través de la caligrafía , hasta el 16 de noviembre, en el Palacio Consistorial

, hasta el 16 de noviembre, en el Palacio Consistorial Exposición ¡ Tierra a la vista! , hasta el 7 de diciembre, en la sala Dora Catarineu

, hasta el 7 de diciembre, en la sala Dora Catarineu Exposición Escondites habitados , hasta el 6 de enero, en la sala Domus del Pórtico

, hasta el 6 de enero, en la sala Domus del Pórtico Exposición El ritmo del mar , hasta el 8 de enero, en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy

, hasta el 8 de enero, en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy Instalación audiovisual Último pase , hasta el 15 de enero, en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy.

, hasta el 15 de enero, en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. Exposición 780 años de Justicia en Cartagena, hasta el 16 de enero, en el Archivo Municipal de Cartagena.

La plaza San Francisco acoge el Belén Municipal hasta el próximo 6 de enero. La obra está compuesta por cerca de 700 piezas y se puede visitar de 10:00 a 22:00 horas. Más información sobre este y otros belenes de barrios y diputaciones de Cartagena en www.navidad.cartagena.es

Además, el programa T-LA de invierno, organizado por Juventud del Ayuntamiento, ofrece un amplio catálogo de actividades para realizar durante el fin de semana. En varias de ellas es necesario realizar inscripción previa. Asimismo, los más pequeños podrán disfrutar de las actividades familiares en las bibliotecas municipales y otros espacios culturales. Por otro lado, desde Mayores del Ayuntamiento se ha diseñado para este otoño una amplia programación de actividades por todo el municipio, pensadas especialmente para este colectivo.