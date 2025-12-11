Un hostelero de Vox y el presidente de Estación Náutica entran a la Junta Municipal de Los Belones en Cartagena

Los Belones estrena este jueves su nueva Junta Municipal. El número de entidades ciudadanas descentralizadas de Cartagena se amplía así con la constitución de este organismo municipal, en una sesión que se celebrará a las 21:30 horas en el Local Social de la Asociación de Vecinos de la localidad.

Tras la constitución de la misma, tomarán posesión los nueve vocales que la integran, procediéndo acto seguido a la elección de su presidente. La mesa la componen cuatro vocales del PP, dos del PSOE, dos de VOX y uno de MC, según los resultados de las últimas elecciones municipales en esta circunscripción.

También estaba prevista la constitución de la Junta de La Manga-Cabo de Palos, pero finalmente se ha aplazado sine die. En esta mesa habrá cuatro vocales del PP, uno de Vox, dos de MC y dos del PSOE.

En concreto, en Los Belones, el equipo del Partido Popular estará formado por Pedro Martínez Meroño, Pablo Antonio Guardiola Alcaraz, María José Guirao Cánovas y María Jesús González Pallares, mientras que en La Manga–Cabo de Palos, contará con David Caro Frutos, María Soledad Fernández Martínez, María del Pilar Macián Lasén y Susana Jarillo González. Desde la dirección local del partido destacan que estos equipos combinan experiencia municipal y conocimiento directo de las necesidades del litoral, un ámbito en el que las nuevas juntas gestionarán inversiones y proyectos en núcleos como Los Belones, Los Nietos, Islas Menores, Mar de Cristal, Atamaría, Cabo de Palos y la Manga cartagenera.

Por su parte, MC estará representado por José Manuel Valls Arqués, secretario de la Asociación de Vecinos de Los Nietos, en Los Belones y por Francisco Ginés Rosique Vidal y Francisco Manuel García Alfaro en La Manga-Cabo de Palos.

Asimismo, el Partido Socialista tendrá dos vocales en cada una de las mesas de los nuevos organismos vecinales, se trata de Juana Rivas López y Ana María Alcaraz Roca en Los Belones y Salvador Martínez Pérez y María del Carmen Cánovas Navarro en La Manga-Cabo de Palos, todos ellos implicados desde hace años en los movimientos vecinales y en el asociacionismo de su zona.

Vox también tendrá dos representantes en Los Belones: Daniel Pisa y Alfonso Benzal, mientras que en La Manga los de Abascal estarán representados por Carlos de Haro. Pisa es una persona muy vinculada con movimientos vecinales de los Nietos, que regenta un bar en la zona, donde es muy apreciado por los vecinos, sobre todo de la comunidad inglesa, por su parte Benzal es conocido por haber regentado la confitería Benzal y fue alcalde pedáneo con el PP aunque ahora defiende las ideas y valores de Vox.

Las Juntas Municipales son los foros de decisión de las actuaciones municipales en su zona de influencia, instituciones de convivencia y autogobierno reconocidas por sus habitantes como instrumento de participación en el conjunto de la vida municipal, que cuentan con su propio presupuesto y con capacidad de actuación propia.

La presidencia de ambas mesas será para la coalición de gobierno PP-Vox, que mantienen la misma alianza que en el ejecutivo local y en el resto de Juntas Municipales, salvo en Santa Lucía, donde gobierna el PSOE con mayoría absoluta.

La puesta en marcha de las juntas de Los Belones y La Manga–Cabo de Palos forma parte del mismo proceso que permitirá constituir antes de final de año las juntas del Ensanche y Casco Histórico, y dejar para 2026 las juntas de Barrio de la Concepción, Santa Ana, Barrio Peral y San Antón–San Félix.

Vox solicitará en las Juntas Municipales que se puedan poner denuncias en las OMITAS Vox presentará en los próximos plenos de las Juntas Municipales varias mociones para instar al Gobierno Municipal a poner los medios necesarios para que los habitantes de estas diputaciones puedan interponer denuncias directamente en las OMITAS, solicitar al Gobierno de España que dote urgentemente a la Región de Murcia de 500 guardias civiles más y que la Junta Local de Seguridad se reúna cada tres meses con el fin de recabar información sobre los delitos, según explicó el portavoz municipal, Gonzalo López Pretel. La primera en la que lo requerirán será en la Junta de La Puebla-La Aparecida este miércoles. López Pretel apuntó que "desde 2020, las oleadas de robos y ocupación de viviendas y delitos han ido incrementándose en todos los barrios y diputaciones de la comarca de Cartagena, siendo las personas de más de 65 años los que más los sufren, con una media de diez robos y hurtos cada día en la Región de Murcia". El líder local de la formación de Abascal señaló que "la verdadera realidad es que los vecinos de no denuncian la mayoría de los pequeños delitos porque muchas personas, sobre todo las mayores, no se desplazan a La Unión o el Casco Histórico de Cartagena por su lejanía y el convencimiento de que ‘no sirve para nada’. Esto evidencia que los datos reales de delincuencia están falseados. Las autoridades deberían poner todas las facilidades a esas personas para que denuncien los delitos que sufren”.