El hospital Santa Lucía de Cartagena acogerá el primer espacio oncológico de acompañamiento emocional de España

La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) acogió este miércoles la presentación de 'Respira la vida-Family Place', el primer espacio oncológico de acompañamiento emocional de España "financiado íntegramente por la ciudadanía" a iniciativa de la Fundación Dr. Pérez Pallarés, según informaron fuentes de la organización en un comunicado.

El doctor Pallarés explicó que "se trata de una iniciativa social y sanitaria pionera en España destinada a humanizar la experiencia de los pacientes oncológicos y sus familias en el hospital Santa Lucía de Cartagena".

El proyecto "nace como respuesta a una realidad que afecta a más de 1.100 nuevos pacientes oncológicos anuales y a sus familias del Área de Salud II y que generará un impacto directo para más de 7.000 pacientes y más de 10.000 familiares y acompañantes cada año", agregó el facultativo.

El objetivo de 'Respira la vida-Family Place' es "cambiar" la realidad de los pacientes, marcadas por "largas esperas y situaciones de gran vulnerabilidad en espacios que no ofrecen la intimidad, serenidad ni acompañamiento emocional que requieren", para construir un espacio humanizado e independiente, pero integrado en el entorno del hospital Santa Lucía.

Diseñado por el arquitecto José Manuel Chacón, el espacio tendrá una extensión de 174 metros cuadrados y está concebido como un lugar acogedor con sala de estar, zonas de apoyo emocional, despacho de atención individual y espacios para talleres terapéuticos.

Además, su ubicación con vistas a la montaña permitirá impulsar, junto al Ayuntamiento de Cartagena, un proyecto de naturalización del entorno, reforzando el efecto terapéutico del espacio.

Oportunidad única

"Estamos ante una oportunidad única de situar a la Región de Murcia, Cartagena y su comarca como referente nacional en innovación social y humanización sanitaria. Por ello solicitamos la colaboración institucional para liderar la presentación pública del proyecto, impulsar la movilización ciudadana para su financiación solidaria, coordinar su alcance con los siete ayuntamientos del Área de Salud II y colaborar en la actuación de la regeneración paisajística del entorno. Se trata de que todos hagamos un gesto solidario de la comarca de Cartagena hacia sus pacientes", apuntó el doctor Pallarés.

Una vez finalizado, el proyecto será donado al Área de Salud II, quedando su gestión asegurada mediante la firma de un convenio con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) que asumirá la atención emocional, el voluntariado y la dinamización de actividades.

"Un lugar que no cura, pero acompaña; que no trata, pero sostiene; que no juzga, pero abraza. Ahora necesitamos sumar a quienes de verdad transforman el entorno: empresas, autoridades, medios y personas con sensibilidad y visión", aseguraron las mismas fuentes.

"Invitamos a todo el mundo a acompañarnos. Porque el cáncer no es solo una enfermedad: es una experiencia que nos une, nos prueba y nos enseña a ser mejores. Y porque hay proyectos que no se financian: se abrazan", afirmó el doctor Pallarés.