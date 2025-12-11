Horarios, precios y cómo conseguir entradas para visitar la Nao Victoria en Cartagena

La réplica de la Nao Victoria ha atracado en Cartagena este jueves y se podrá visitar en el puerto durante toda la Navidad, hasta el 11 de enero.

La visita a la Nao Victoria consiste en un tour auto guiado por las tres cubiertas por las que los asistentes podrán descubrir el contexto histórico y social que propició la mayor gesta marítima de la historia de la navegación a través de sus paneles informativos, la ambientación de las diferentes áreas del barco y hablar con los tripulantes, auténticos marineros que viven tal y como se hacía 500 años atrás.

El público puede reservar ya sus entradas en la web de tickets.fundacionnaovictoria.org. Por su parte, los centros escolares y asociaciones deberán programar su visita a través del correo ecampos@fundacionnaovictoria.org.

El precio de las entradas, que también se pueden adquirir en el propio barco, es siete euros para los adultos y de cuatro euros para los niños de entre cinco y diez años.

Localización: Junto a las Patacha Horarios: de 10 a 18:30 horas (última hora para poder comprar entradas 30 minutos antes del cierre). Del 11 de diciembre al 11 de enero Precios: Niños (de 5-10 años, menores de 5 gratis): 4€

Adultos (> 10 años): 7€

Familias (2 adultos y hasta 3 niños de entre 5-10 años): 18€

La Nao Victoria es la réplica única del barco que hace apenas cinco siglos, capitaneado por Magallanes y Elcano, protagonizó la mayor aventura marítima de todos los tiempos: la Primera Vuelta al Mundo (1519- 1522). Es una obra maestra de nuestra carpintería de ribera, construido en España con minucioso rigor histórico en roble y pino, y fiel a cómo fue aquel que hace 500 años circunnavegó la tierra.

Un navío que navega como embajador de esta gran hazaña marítima y realiza anualmente grandes giras internacionales como museo flotante de esta gesta y de la labor de los marinos españoles, que abrieron con sus barcos la imagen del mundo y unieron el planeta a través las rutas que trazaron.

Una réplica única en el mundo, que desde su construcción ha realizado ya inmensas singladuras por los grandes océanos del planeta y visitado sus grandes continentes. Durante los años 2004/2006 completó su propia vuelta al mundo, surcando más de 26.000 millas náuticas, haciendo escala en 17 países, como Colombia, Panamá, Hawái, Japón y Singapur. Desde entonces no ha cesado de navegar, realizando importantes giras culturales por centenares de puertos de EE.UU. y Europa.