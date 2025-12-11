Así fomentan el empleo en Cartagena la Comunidad y el Ayuntamiento: 2,8 millones de euros, cuatro programas y dos agentes de desarrollo local

El Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE), y el Servicio de Empleo y Formación (SEF) de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia han intensificado su colaboración, destinando 2,8 millones de euros al municipio para el desarrollo de cuatro programas de empleo y la contratación de dos agentes de desarrollo local para ofrecer formación y experiencia laboral a un total de 102 personas desempleadas de la ciudad.

El concejal de Empleo, Formación y Contratación, Álvaro Valdés, explicó estas acciones durante una jornada, junto a la directora general del SEF, Pilar Valero, en el Centro de Formación Ocupacional de Canteras, donde se mostró el trabajo de los 80 alumnos que participan actualmente en los programas mixtos de empleo y formación.

Valdés agradeció a la directora del SEF "todo el trabajo que hace por la empleabilidad y el fomento del empleo en Cartagena", y respecto al alumnado, el edil destacó su labor y el compromiso, “son un grupo humano excepcional y vamos a trabajar específicamente con ellos, junto con diferentes asociaciones de constructores y promotores inmobiliarios, para que tengan acceso lo más rápido posible a un puesto de trabajo, en el marco de la estrategia de fomento de la formación y la inserción laboral impulsada por la alcaldesa Noelia Arroyo."

Formación práctica y experiencia laboral

Además, puso en valor el programa centrado en la recuperación del patrimonio, “están trabajando desde el Foro Romano, el Parque Torres, el Castillo de los Patos. Están haciendo ahí un trabajo que la verdad es que es maravilloso”.

Por su parte, la directora general del SEF, Pilar Valero, ratificó el compromiso autonómico con el municipio, “la colaboración entre el Ayuntamiento de Cartagena y el Gobierno regional a través de la Agencia de Desarrollo de Empleo y del SEF es una colaboración estrecha que nos permite diseñar programas específicos adecuados a las necesidades del municipio para estimular las oportunidades de empleo”.

Desde el pasado mes de mayo y hasta mayo de 2026 se llevarán a cabo los dos nuevos programas cofinanciados por el Servicio Regional de Empleo y Formación, diseñados para ofrecer formación práctica y experiencia laboral, además de contribuir al desarrollo de la ciudad, y que actualmente cursan 80 alumnos.

El primero de ellos es el PEEF-GEN ADLE Contribución a espacios históricos del Casco Antiguo de Cartagena, con 40 participantes, centrado en la conservación y embellecimiento de los espacios históricos del casco antiguo, participando en la recuperación del patrimonio local, mientras que la segunda iniciativa, dirigida a jóvenes menores de 30 años, es el PEEF-JOV ADLE Construcción Modular y Entornos Verdes, también con 40 participantes, que se enfoca en capacitar a los jóvenes en técnicas de construcción modular y en la creación de entornos verdes sostenibles.

Los dos equipos en coordinación con las unidades ADLE proporcionan información asesoramiento y acompañamiento a las iniciativas emprendedoras que surjan motivando la creación de proyectos de economía social, prioritariamente cooperativas. Además, los participantes recibirán formación de los certificados profesionales de grado C en las áreas de Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Solares Fotovoltaicas, Operaciones de Fontanería y Calefacción-Climatización Doméstica, Operaciones Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería y Operaciones Auxiliares de Revestimientos Continuos en Construcción.