Los empresarios indignados con el "maltrato" ferroviario a Cartagena

La presidenta de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), Ana Correa, criticó este miércoles la situación ferroviaria que vive el municipio ahora que Renfe ha programado 95 circulaciones de autobús entre Murcia y Cartagena por obras de Adif en la estación de Balsicas. "Forma parte de las obras para que llegue la Alta Velocidad a Cartagena, pero desde luego no podemos mostrar satisfacción, no podemos mostrar alegría, nada más que una gran tristeza, porque todas las promesas que se han ido haciendo por los distintos signos políticos, al final han quedado absolutamente incumplidas", apuntó Correa, quien recordó que "hace unos años, cuando llegué a la presidencia de la Confederación, me fui a Madrid a hablar con Adif y el secretario de Estado y ambos me garantizaron que para el 2026 estaría la Alta Velocidad en Cartagena junto con el Corredor Mediterráneo".

La presidenta de la confederación hizo hincapié en que "han convertido no solamente a Cartagena, sino a la comarca, en una isla ferroviaria", a la vez que lamentó que "todo ese trabajo, las cartas que últimamente hemos enviado junto con Ayuntamiento y otras instituciones no surten efecto".

Correa reconoció que son infraestructuras que tardan mucho tiempo en ejecutarse, pero "no es de recibo que no tengamos comunicación directa con Madrid, pero ya no solamente con la capital de la comunicación hacia el norte con Barcelona y hacia el sur".

"Esto es un auténtico desastre que está afectando al desarrollo económico de las empresas y evidentemente a la economía de nuestra comarca, y no es justo", sentenció la representante de la patronal de la comarca.

Correa señaló que los empresarios sienten indignación, "no entienden por qué se maltrata de esta forma no solamente a nuestra comarca, sino también a la ciudad de Cartagena, que es la segunda ciudad de la Región de Murcia y tiene el cuarto puerto más importante de nuestro país. Esta forma de aislamiento no tiene ningún sentido".

Economía azul

La líder de la confederación empresarial hizo estas declaraciones durante la Jornada ‘Impulsando la Economía Azul: Innovación, Territorio y Medio Marino’, organizada por la propia patronal.

Los aspectos relacionados con la Economía Azul, como el emprendimiento, la innovación y el I+D, así como las iniciativas y oportunidades ligadas al desarrollo sostenible y al potencial de dicha economía en la Región de Murcia y, concretamente, el municipio de Cartagena, han sido el eje en torno al que giró la sesión.

Los concejales de Desarrollo Económico, Empresa e Industria, Diego Salinas, y de Empleo, Formación y Contratación, Álvaro Valdés, y el director del INFO, Joaquín Gómez, asistieron al evento en el que según explicó Valdés, “se pone en valor el potencial de Cartagena de cara siempre al mar”.

Con respecto a la Economía Azul, Valdés recordó que “desde el Ayuntamiento, la alcaldesa, Noelia Arroyo, instó recientemente a la puesta en marcha de un convenio de colaboración con el Centro Tecnológico Naval y del Mar para profundizar en los aspectos relacionados con este tipo de economía, tanto del emprendimiento, como de la innovación y el I+D”.

Como muestra del compromiso municipal con esta línea de trabajo, destacaba el concejal de Empleo la jornada de Upworking Azul que se ha celebrado este pasado fin de semana, “un programa de emprendimiento y desarrollo laboral, con multitud de actividades que han permitido dar a conocer el potencial de nuestra costa”.

El director del INFO, Joaquín Gómez, destacó que “este tema es de gran interés por las grandes oportunidades que ofrece a la comarca y a toda la Región, donde la inversión en I+D alcanzó el pasado año los 470 millones de euros".