Cartagena renovará tres campos de fútbol 5 en en Cabezo Beaza, La Vaguada y Urbanización Mediterráneo

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cartagena ha adjudicado a la empresa Naturf Develop el contrato para la renovación del césped artificial en los campos de fútbol 5 de la Ciudad Deportiva Gómez Meseguer en el Cabezo Beaza, La Vaguada y Urbanización Mediterráneo por un importe de 81.851 euros con impuestos incluidos.

A la oferta pública se presentaron ocho empresas, si bien la oferta de Quality Sport fue considerada temeraria y, tras no justificar la baja, quedó excluida, mientras que la de Naturf Develop resultó finalmente la mejor clasificada.

Los tres campos presentan un césped fuera de su vida útil, con riesgo de provocar lesiones a los usuarios, lo que hacía necesaria su sustitución. En total se renovarán más de 3.200 metros cuadrados de superficie deportiva.

El proyecto incluye el desmontaje del césped actual, reparación de la base asfáltica y la instalación de un césped de última generación certificado Fifa Quality Pro, con líneas de juego conforme a la normativa NIDE.

El plazo de ejecución será de tres meses y la garantía del nuevo césped se fija en ocho años.