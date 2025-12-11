Carreteras cortadas este jueves y viernes en Cartagena por las obras de la nueva rotonda

La Policía Local de Cartagena ha informado de nuevos cortes de tráfico en el Camino del Sifón para este jueves 11 y viernes 12 de diciembre, debido al avance de las obras de la nueva rotonda de acceso a la Barriada San Cristóbal (Bohío) y Los Dolores.

El tramo afectado por estos cortes es el que va desde la rotonda con RM-F36 hasta la rotonda del cruce con la carretera del Molino Derribao, según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

En cuanto al horario, el jueves 11 de diciembre, el paso de vehículos quedará interrumpido de 9.30 a 12.00 horas, y el viernes 12, de 9.30 a 13.00 y de 15.00 a 18.00 horas.

El objetivo de esta actuación es dar mayor fluidez al tráfico en una zona muy transitada tanto por vehículos como por transporte escolar.