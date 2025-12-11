Tráfico
Carreteras cortadas este jueves y viernes en Cartagena por las obras de la nueva rotonda
Consulta las vías que se verán afectadas por los trabajos en los accesos a la Barriada San Cristóbal (Bohío) y Los Dolores
E.P.
La Policía Local de Cartagena ha informado de nuevos cortes de tráfico en el Camino del Sifón para este jueves 11 y viernes 12 de diciembre, debido al avance de las obras de la nueva rotonda de acceso a la Barriada San Cristóbal (Bohío) y Los Dolores.
El tramo afectado por estos cortes es el que va desde la rotonda con RM-F36 hasta la rotonda del cruce con la carretera del Molino Derribao, según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.
En cuanto al horario, el jueves 11 de diciembre, el paso de vehículos quedará interrumpido de 9.30 a 12.00 horas, y el viernes 12, de 9.30 a 13.00 y de 15.00 a 18.00 horas.
El objetivo de esta actuación es dar mayor fluidez al tráfico en una zona muy transitada tanto por vehículos como por transporte escolar.
- La reina Letizia entrega el Premio Nacional de Discapacidad al Ayuntamiento de Cartagena
- El 5º buque ‘Cartagena’, capaz de todo
- 28 tesoros en peligro: el inventario rojo del patrimonio cartagenero
- Estos son los mejores planes para disfrutar del Puente de la Constitución en Cartagena
- Defensa reformará el comedor de la estación de la Algameca en Cartagena
- Denuncian la falta de agentes de la Guardia Civil en Cartagena ante el 'aumento' de la delincuencia
- MC, tras el rechazo al 'Camino de Alatriste': 'Un insulto a Cartagena y a Arturo Pérez-Reverte
- La Nao Victoria pasará la Navidad en Cartagena