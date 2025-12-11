Arranca la construcción del centro de Fremm en Cartagena que formará en más de 30 oficios

La Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm) comienza este jueves la construcción de las instalaciones del Centro de Capacitación Industrial, Naval, Náutico y de Transformación Tecnológica de la Comarca del Campo de Cartagena y Mar Menor sobre una parcela de 15.845 m², donde irá un edificio de 6.200 m², cedida por el Ayuntamiento de Cartagena en el Polígono Industrial de Los Camachos.

El presupuesto para ejecutar estas actuaciones, cuyas infraestructuras ya se podían ver delimitadas en el suelo, supera los 10,9 millones de euros, contándose con una subvención de 5,5 millones de euros, procedentes de fondos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con cargo a los Presupuestos de 2025.

"Un día importante y una hito", así describió el presidente de la patronal de empresarios del metal, Alfonso Hernández, la jornada en la que se puso la primera piedra del centro de formación y se enterró una cápsula del tiempo.

Hernández recordó que ha sido la primera propuesta que se ha votado por unanimidad en la Asamblea Regional para hacer este proyecto realidad y que "va a ser fundamental para el desarrollo industrial de Cartagena, de la comarca y de la Región de Murcia".

El líder de Fremm destacó que este centro nace para dar oportunidades a toda la ciudadanía de la Región y, especialmente, a Cartagena, "va a cubrir las necesidades de las empresas que históricamente estaban pidiendo personal formado".

Además, resaltó en especial que el nuevo centro va a dar una proyección nacional e internacional de la Región de Murcia, "no solamente quiere va a ser un centro de capacitación, sino que quiere proyectar la imagen de la Región al exterior". Según Hernández, con este proyecto la Federación del Metal de la Región de Murcia va a ser una de las más grandes de Europa.

Asimismo, agradeció la celeridad del Ayuntamiento de Cartagena para conceder la licencia de obras.

En las nuevas instalaciones se formará a los profesionales en competencias industriales y tecnológicas avanzadas aplicadas, especialmente, en el ámbito industrial, naval, químico y energético para cubrir la creciente falta de profesionales cualificados en competencias en Industria 4.0, que en la actualidad registra un déficit superior a los 3.000 trabajadores.

De hecho, según un informe de la Asociación de Empresas de Mantenimiento Industrial y Naval, AEMIN, integrante de Fremm, “en cinco años no habrá profesionales suficientes para atender la demanda creciente del sector naval e industrial de Cartagena”.

El centro de capacitación en Los Camachos dispondrá de 10 aulas teórico-prácticas avanzadas y 6 talleres industriales, acogiendo soldadura, fabricación mecánica, tubería/calderería, automoción/náutica, instalaciones térmicas y mantenimiento.

También dispondrá de 6 laboratorios tecnológicos, sobre CNC y diseño industrial, automatización, robótica, renovables y un aula de hidrógeno, industria 4.0, multiusos, mientras que las zonas exteriores acogerán carretillas plataformas, trabajos en altura, centros de transformación y andamios.

Los alumnos recibirán formación en más de 30 oficios, como soldadura, mecanizado CNC, tubería, calderería y ensayos no destructivos, además de mantenimiento industrial y naval, automoción, náutica, electricidad, frío y calor, al igual que gas, energías renovables, robótica, automatización y alta tensión, entre otras propuestas.

400 puestos de trabajo

Se prevé que el centro esté finalizado en el primer trimestre de 2027, para comenzar los primeros cursos en septiembre de ese año. La estimación es que el proyecto generará más de 400 puestos de trabajo.

El acto contó con la presencia del presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, y de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, así como otros alcaldes de la comarca como La Unión.

López Miras afirmó que el centro será una realidad "gracias a la colaboración público-privada", con una "implicación más que evidente" del Gobierno regional.

El presidente de la Comunidad también destacó que este centro situará a la Región de Murcia "como un referente internacional en formación y capacitación industrial", un ámbito que, subrayó, "va a ser uno de los ejes y pilares del próximo Plan Industrial que está elaborando el Gobierno regional".

El presidente recordó que dicho plan "generará 60.000 oportunidades de empleo en los próximos diez años, con 15.000 nuevos puestos de trabajo para nuestros jóvenes vinculados a la industria", y afirmó que "gracias a este centro de capacitación y formación", ese horizonte de oportunidades "va a poder hacerse realidad".