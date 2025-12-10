La Nao Victoria pasará la Navidad en Cartagena

La Nao Victoria se encuentra a muy pocas millas de Cartagena, donde se espera que atraque en las próximas horas junto a La Patacha para pasar la Navidad, culmina en este puerto la gran gira europea que ha realizado durante seis meses por cerca de 30 puertos del Reino Unido, Francia, Alemania y Países Bajos, en la que miles de personas han podido conocer este legendario navío de nuestra brillante historia marítima.

La Nao Victoria pasará en Cartagena toda la Navidad, y desde el 11 de diciembre al 11 de enero, el público podrá subir a bordo, recorrer sus cubiertas y conocer la asombrosa aventura que protagonizó hasta lograr circunnavegar planeta. Los visitantes podrán además bajar a su bodega y conocer las vivencias de la joven tripulación que hoy día sigue navegando en ella por mares de todo el mundo.

El público puede reservar ya sus entradas en la web de tickets.fundacionnaovictoria.org. Los centros escolares y asociaciones, deberán programar su visita a través del correo ecampos@fundacionnaovictoria.org. El precio de las entradas, que también se pueden adquirir en el propio barco, es siete euros para los adultos y de cuatro euros para los niños de entre cinco y diez años.

La Nao Victoria es la réplica única del barco que hace apenas cinco siglos, capitaneado por Magallanes y Elcano, protagonizó la mayor aventura marítima de todos los tiempos: la Primera Vuelta al Mundo (1519- 1522). Es una obra maestra de nuestra carpintería de ribera, construido en España con minucioso rigor histórico en roble y pino, y fiel a cómo fue aquel que hace 500 años circunnavegó la tierra.

Un navío que navega como embajador de esta gran hazaña marítima y realiza anualmente grandes giras internacionales como museo flotante de esta gesta y de la labor de los marinos españoles, que abrieron con sus barcos la imagen del mundo y unieron el planeta a través las rutas que trazaron.

Una réplica única en el mundo, que desde su construcción ha realizado ya inmensas singladuras por los grandes océanos del planeta y visitado sus grandes continentes. Durante los años 2004/2006 completó su propia vuelta al mundo, surcando más de 26.000 millas náuticas, haciendo escala en 17 países, como Colombia, Panamá, Hawái, Japón y Singapur. Desde entonces no ha cesado de navegar, realizando importantes giras culturales por centenares de puertos de EE.UU. y Europa.