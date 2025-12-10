Cartagena plantea medidas para acortar la duración de los Plenos

La duración del último Pleno municipal, que casi alcanza las doce horas incluyendo los recesos, ha llevado a los portavoces municipales a reunirse este martes para intentar tomar medidas que acorten las sesiones pues la tónica habitual es que superen las ocho horas.

El portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, denunció tras la reunión "la intención de la alcaldesa Noelia Arroyo de aplicar un nuevo recorte a la participación de los grupos municipales en el Pleno". La propuesta, que fue comunicada en una Junta de Portavoces convocada sin aparecer en la agenda municipal, pretende limitar a una moción y una pregunta por concejal la capacidad de iniciativa de los ediles, "coartando la labor de fiscalización de la oposición y silenciando a los portavoces municipales".

"Reducir mociones y preguntas es censura", afirmó Giménez Gallo, añadiendo que "los portavoces no estamos para callar, sino para fiscalizar y representar a los vecinos".

"Arroyo quiere convertir el Pleno en un escaparate vacío, porque no soporta que se le recuerde su gestión errática, de pan y circo, de titulares vacíos", señaló Giménez Gallo.

El líder de MC subrayó que la propuesta llega pasado el ecuador del mandato, "cuando la alcaldesa ha comprobado que no obtiene rédito político de los plenos, enfrentándose a una oposición que le afea sus incumplimientos y su falta de modelo".

"Cambiar las reglas del juego ahora no responde a una necesidad institucional, sino al intento de silenciar a la oposición y blindarse frente a la crítica", sostuvo el portavoz municipal.

Giménez Gallo recordó que MC planteó una medida similar al inicio del mandato, pero fue rechazada hasta por Vox, que "se ha convertido en comparsa del PP dentro del Gobierno local. "Lo que antes era inaceptable, ahora lo apoyan porque forman parte del mismo bloque de poder", denunció.

"Es la prueba de que Arroyo no busca mejorar el funcionamiento del Pleno, sino acallar voces incómodas", hizo hincapié.

El portavoz de MC comparó la situación actual con etapas anteriores de la política municipal: "Con MC en el Gobierno entre 2015 y 2017 hubo pluralidad, participación y transparencia; sin embargo, en la época de Pilar Barreiro ni se debatían las mociones, y ahora, con Arroyo, vuelve la opacidad y el oscurantismo".

Además, Giménez Gallo aseguró que "Noelia Arroyo da un paso más en su deriva antidemocrática y hoy nos ha propuesto en una Junta de Portavoces, que ni siquiera ha incluido en la agenda municipal, que presentemos propuestas para limitar nuestras propias iniciativas".

"Exactamente lo que ya hizo vaciando las juntas municipales de contenido recortando la participación con los 14 votos que tiene en el Pleno, porque a su gobierno ni le gusta ni es capaz de rendir cuentas", recalca.

El portavoz añadió que "desde el inicio del mandato le propusimos una reforma seria y completa del reglamento orgánico del Pleno y la alcaldesa del PP la rechazó".

"Vox, de comparsa del PP"

"Ahora pretende imponerla por la fuerza, con o sin el apoyo de la oposición y de Vox, fiel comparsa que incluso ha sugerido que con una iniciativa por concejal les basta". "Vista su aportación, quizá hasta les sobre, pero MC no va a avalar que se cambien las reglas del juego en mitad de la partida", incidió el líder de MC.

"Arroyo quiere luces y conciertos, mostrarse como si fuera una estrella y lo que no quiere es debate, control ni oposición; y eso es exactamente lo que MC va a seguir ejerciendo, porque Cartagena no puede permitirse una alcaldesa que se cree la reina de corazones", sentenció Giménez Gallo.

Por su parte, el portavoz del ejecutivo local, Ignacio Jáudenes, expuso que en los plenos se acaban tratando una media de 90 iniciativas y las sesiones que comienzan a las 8:30 se prolongan en ocasiones más allá de las 20 horas, la situación “no tiene ningún sentido y los propios concejales lo saben”, por lo que el gobierno ha pedido propuestas a todos los grupos con el fin de introducir criterios de racionalidad en el funcionamiento del pleno.

Aun así, criticó que “MC, una vez más, ha salido corriendo a quejarse en lugar de participar en la búsqueda de soluciones".

El portavoz municipal señaló que Jesús Giménez Gallo “busca provocar otro conflicto en vez de colaborar”, pese a que “él mismo ha defendido limitar el número de iniciativas por concejal” y considera que es MC “el que inunda cada pleno con iniciativas sin sentido”.

Jáudenes recordó que otros ayuntamientos limitan el número de iniciativas o a la duración de las sesiones. “Se hace en Madrid, Barcelona o Valencia; lo hacen en Cádiz o en Almería”, indicó, y añadió que resulta razonable “poner un poco de lógica, evitar sesiones maratonianas que obligan a movilizar medios municipales durante todo un día sin necesidad y sin beneficio para los cartageneros”.

El edil del PP defensió que el gobierno municipal mantiene abierta la negociación con los grupos para aplicar medidas que ordenen el funcionamiento del pleno y reduzcan la carga de iniciativas sin menoscabar la labor de control y propuesta de la oposición.