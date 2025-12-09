Ruth Lorenzo, embajadora de los Centros de Buceo de la Región

El Palacio Consistorial de Cartagena acogió este martes el nombramiento de la artista murciana Ruth Lorenzo como embajadora de los centros de buceo de la Región. Este reconocimiento, impulsado por la Asociación de Centros de Buceo, cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Cartagena, municipio que alberga dos de las grandes reservas marinas del país: Cabo de Palos-Islas Hormigas y Cabo Tiñoso.

El acto ha estado presidido por la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, quien destacó la estrecha vinculación de Lorenzo con el mar y con la ciudad: “Contar con tu voz y tu imagen para promocionar lo mejor de Cartagena es una suerte y un orgullo".

Arroyo también hizo énfasis en la importancia de la difusión del buceo como actividad lúdica, porque “para Cartagena, la promoción del submarinismo es un objetivo central de nuestro plan estratégico turístico. Contamos con dos reservas marinas y con una gran diversidad que debemos proteger. Tenemos 18 centros de buceo registrados, principalmente en Cabo de Palos-La Manga y la zona oeste de La Azohía-Isla Plana. Nuestro buceo es uno de los más atractivos de Europa, no solo por los fondos marinos, sino por el conjunto de experiencias que acompañan al visitante”.

Por su parte, la artista agradeció este reconocimiento y ensalzó Cartagena como destino deportivo para el buceo merced de sus tesoros submarinos. "Yo ya he disfrutado de los frutos de lo que supone crear una reserva marina. He visto con mis propios ojos el crecimiento de Cabo Tiñoso y cómo proteger un espacio natural da resultados rápidos y hermosos. Quiero usar mi imagen para dar visibilidad a la importancia de conservar nuestros fondos y promover un turismo responsable, que respete y ame el lugar", comentó Lorenzo.

Ruth Lorenzo avanzó algunas de las acciones que se van a realizar. Entre ellas, está prevista la divulgación del buceo en centros educativos, el impulso a la realización de limpiezas de fondos, así como la difusión de la belleza de estos enclaves únicos, entre los que destacó los pecios de nuestra costa, el bajo de Dentro y el de Fuera en Cabo de Palos, la cueva del Lago en Cabo Tiñoso o la almadraba de La Azohía, la última del Mediterráneo.

Por último, el presidente de los Centros de Buceo agradeció el impulso del Consistorio y la figura de Lorenzo: "Qué mejor que Ruth, con su imagen nacional e internacional, para mostrar la belleza del fondo marino de nuestra Región". Sergio Criado también hizo un balance de la situación actual, aventurando que con gracias a la embajadora también se darán a conocer zonas más desconocidas: “Cabo de Palos ya es un referente por sí solo, pero necesitamos dar a conocer aún más Cabo Tiñoso y la futura reserva marina de Cabo Cope, en Águilas. La implicación de Ruth Lorenzo ayudará también a reforzar la convivencia con pescadores y a poner en valor artes tradicionales como la almadraba".

La designación como embajadora culminó con la firma del nombramiento y la proyección de un vídeo sobre los fondos marinos de la costa cartagenera. Con este reconocimiento, la Región refuerza su apuesta por la difusión del patrimonio submarino, la conservación de sus ecosistemas y la promoción de un turismo respetuoso y de calidad, con la voz e imagen de una de sus artistas más internacionales, Ruth Lorenzo.