Más de mil vehículos abandonados en Cartagena en 4 años

Más de mil coches han sido retirados de las calles de Cartagena entre 2021 y 2025. Ahora el Ayuntamiento busca una nueva empresa que se haga cargo del contrato de enajenación y tratamiento de vehículos abandonados y vehículos municipales al fin de su vida útil porque cada año el Consistorio retira de la vía pública miles de vehículos, un porcentaje importante de los cuales, queda en situación de abandono por sus titulares, además, de la flota municipal de vehículos, periódicamente, hay otro porcentaje que llega al fin de su vida útil.

Por lo tanto, conforme a la legislación vigente, es necesario calificar dichos vehículos como residuos sólidos urbanos para su posterior valorización, descontaminación y destrucción por un centro autorizado de tratamiento de vehículos. Desde 2021, se han entregado un total de 1265 vehículos, con una media anual de 317, casi uno al día.

En concreto, en el año 2021 fueron 106; en 2022, 228; en 2023, 262; en 2024; 376; y hasta agosto de este año, 293. La mayoría de ellos son vehículos y furgonetas de hasta 3.500 kilos, si bien destacan en los tres últimos años 167 automóviles de cuatro o más ruedas, empleados para prácticas por el Servicio de Extinción de Incendios en sus prácticas de excarcelación de personas atrapadas en vehículos.

El abandono de un vehículo puede conllevar una multa de más de 200 euros

El adjudicatario del contrato deberá retirar, transportar y almacenar hasta sus propias instalaciones todos los vehículos que se encuentren depositados en el depósito u otras instalaciones municipales y que hayan sido considerados como residuos sólidos urbanos dentro de los 15 días siguientes de la comunicación del requerimiento, que deberá ejecutarse en un plazo no superior a dos meses.

Los vehículos, una vez retirados y depositados en las instalaciones del adjudicatario, serán sometidos a procesos de descontaminación y tratamiento, en el que la adjudicataria, como centro autorizado de tratamiento, expedirá por cada vehículo retirado el correspondiente certificado de destrucción o tratamiento medioambiental que acredite el fin de la vida útil del vehículo, y que se acompañará de la baja definitiva del vehículo en la DGT.

Las empresas interesadas pueden pujar desde 62.625 euros hasta el 30 de diciembre

Las empresas interesadas en hacerse con el contrato podrán pujar desde 62.625 euros hasta el 30 de diciembre. El plazo de vigencia del acuerdo es de dos años.

El adjudicatario se compromete al ingreso previo en la Tesorería Municipal de la cantidad correspondiente a la remesa de vehículos que vaya a retirar, cada vez que sea requerido por el Ayuntamiento.

Cabe recordar que, según la actual Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el abandono de vehículo en vía pública se considera una infracción grave que implica retirada por grúa y multa. El Ayuntamiento lo declara abandonado tras un periodo prudencial de tiempo y, si no se retira, se puede sancionar por aparcamiento indebido o abandono, con multas que arrancan en unos 80 euros si es leve o hasta 200 euros si es grave.