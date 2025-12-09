Defensa reformará el comedor de la estación de la Algameca en Cartagena

El Ministerio de Defensa, encabezado por Margarita Robles, ha comenzado los trámites para reformar el comedor de la Estación Naval de la Algameca.

La obra se justifica por el deterioro y obsolescencia que presenta el inmueble, por el normal paso del tiempo y su uso, así como a la existencia de deficiencias funcionales.

Los trabajos previstos se llevarán a cabo sobre elementos constructivos del interior y exterior del edificio del comedor, situado en la Estación Naval de la Algameca, que depende del Arsenal Militar de Cartagena.

La reforma, que priorizará por orden descendente la seguridad física, la funcionalidad del edificio y la estética, consistirá en adecuar los aseos, la cocina y el salón comedor sin intervenir sobre la estructura del edificio.

El presupuesto base de licitación sin tener en cuenta los impuestos aplicables es de 211.983,47 euros, mientras que las empresas interesadas en realizar estos trabajos para el Ministerio de Defensa tiene hasta el próximo 19 de diciembre para presentar su correspondiente oferta.

El plazo de ejecución de las labores de albañilería es de tres meses a contar desde la firma del contrato, cuyas pujas serán abiertas por la Unidad de Contratación del Arsenal.

En el pliego de prescripciones técnicas se recoge que el inmueble se encuentra en uso y presenta un buen estado de conservación en general, "pero con puntuales serias deficiencias a nivel de salubridad y funcionalidad que afectan al servicio de los usuarios".

Ademas, por necesidades del servicio, podría darse el caso de que las obras se debieran plantear de forma tal que la dotación del edificio pueda estar en funcionamiento a la vez que se ejecutan las mismas, lo que implicará la coordinación de actividades empresariales y la supeditación por parte del contratista a la cronología, horario y demás condicionamientos intrínsecos derivados de dicho funcionamiento.

Las obras previstas no afectan a la estructura y son equiparables de forma genérica a obras de tipo menor como reforma, reparación, o adecuación. Durante la realización de las partidas de obra será necesario el previo vaciado y traslado de mobiliario, enseres o personal fuera de la unidad o dependencia afectada por las obras.