Conoce los Belenes de los barrios y diputaciones de Cartagena con una ruta guiada gratuita

El Ayuntamiento de Cartagena, a través del área de Festejos, pone en marcha un año más la tradicional Ruta de los Belenes. La actividad, que está incluida en la programación municipal de Navidad, se realizará el próximo sábado 27 de diciembre, a las 9:30 horas, hasta las 14 o 15 horas, según el grupo.

Se han establecido dos itinerarios, incluyendo ambos 63 plazas con autobús gratuito. Asimismo, para participar es necesario realizar una inscripción previa en el apartado Agenda Ciudad de la web municipal.

La salida se realizará a las 09:30 horas desde el lateral del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, situado en C/ Jacinto Benavente. La ruta uno recorrerá los belenes de Santa Lucía, El Algar, La Aparecida y La Palma; mientras que la ruta dos dará la opción de visitar los belenes de la Barriada Virgen de la Caridad, El Albujón, Perín y los Díaz de Galifa,

El plazo para realizar la inscripción se abre este miércoles, 10 de diciembre, a las 15:00 horas hasta el próximo 16 de diciembre. En caso de que la ruta elegida estuviese completa se le dará la posibilidad del visitar la ruta alternativa, si hubiese plazas libres.